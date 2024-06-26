Інвестиції – маркер трендів: якого рівня ми сягнули, що відбувається і до яких прогнозів дослухатися

Потік грошей виглядає надійним фактором, коли потрібно оцінити ситуацію на ринку та спрогнозувати тенденції. Інвестори ретельно вивчають ситуацію, адже йдеться про їхні фінансові ресурси, тому підстав не довіряти їхньому аналізу та інтуїції немає.

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Інвестиції можна визначити як пошук балансу між ризиком та вигодою, але ключовим фактором у цьому процесі є довіра. Продукт, команда, споживацькі тренди – чомусь із цього, як не всьому разом, інвестор точно довіряє.

Прихід інвесторів на український ринок – це розвиток не лише галузі, а й країни загалом. Ми були на правильному напрямку, але повномасштабна війна внесла свої корективи, боротися з негативним впливом яких нам доведеться ще довго.

Як все розвивалося

10 років тому інвестиції в українські стартапи заледве можна було назвати навіть скромними. За підсумками 2014 року наші компанії залучили лише 42 мільйони доларів. 146 та 80 мільйонів у наступні 2 роки теж не давали можливості говорити про шалений ріст фінансування українських стартапів.

Втім, згодом динаміка почала дуже приємно тішити. Інвестиційні підсумки наступних років виглядали наступним чином:

2017 – 265 мільйонів;

2018 – 323 мільйонів;

2019 – 543 мільйони;

2020 – 409 мільйонів.

2021 – 943 мільйони;

2022 - 613 мільйонів.

За 5 років венчурний ринок України зріс більш як у 3 рази. Українські розробники, які кидали всі сили на аутсорс, все активніше розглядали варіант зі створенням свого продукту. За підсумками 2021 року понад десяток відомих у світі компаній відкрили свої представництва для розробки в Україні. Grid Dynamics, BlaBlaCar, Glovo та інші побачили очевидні переваги, які може дати R&D-центр в Україні.

"Україна відома у світі своїми програмістами, і це відіграє не останню роль при виборі локації міжнародними компаніями, такими як наша", — сказав тоді Local Manager американської компанії Globality Віталій Яскал. Попри логічне зростання зарплат на українському ринку вони все одно залишилися більш конкурентними, аніж у США чи Європі.

Десятки фахівців отримали можливість працювати над відомими на увесь світ продуктами, галузь розвивалася, збільшуючи експортний потенціал, все більше інвесторів та міжнародних гравців за прикладом колег були готові робити ставку на Україну. Очікувалося, що у 2022 році інвестиції перевалять за мільярд, але все перевернула війна.

Війна нас відкинула, але не на початок

За підсумками 2022 року сумарні інвестиції в українські стартапи склали 218 мільйонів доларів. Так, це доволі далеко від рекордного показника 2021 року, але ми залишилися вище показника 10-річної давності.

Також варто врахувати, що у 2014 році росія анексувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а у лютому 2022 здійснила повномасштабний напад. З урахуванням цього фактору різниця між 42 та 218 мільйонами виглядає ще суттєвішою. Відтак, можна зробити висновок, що навіть у складні часи та за великих ризиків українські стартапи та фахівці залишилися цікавими для західного капіталу. Це гарний фундамент, на якому можна будувати багато історій успіху.

Треба відзначити, що інвестори йшли до відомих команд, у стійкості яких були впевнені. 62% від інвестицій 2022 року отримали AirSlate, Preply, Fintech Farm та Spin.ai. Стартап з ринку нерухомості Rentberry отримав 15 мільйонів, але про це стало відомо лише посеред 2023-го.

Аналітики Dealroom повідомили, що глобальні венчурні інвестиції суттєво обвалилися. Причина – висока облікова ставка Федеральної резервної системи США та уповільнення росту технологічних компаній. Отже, війна – не єдиний фактор, який стримував прихід капіталу. Українські компанії також не хотіли знижувати свою оцінку, адже цінують свою роботу та потенціал.

Та навіть попри великі виклики Україна стала третьою у Східній Європі за інвестиціями у стартапи. Зважаючи на умови та ризики, цей тренд показав – якщо привабливість українського ІТ-ринку не змогла "обвалити в нуль" навіть повномасштабна війна, то розмови про майбутні великі перспективи не такі вже й безпідставні.

2023-й – нова віха історії

У І кварталі 2023 року українські стартапи закрили угод на 20 мільйонів доларів. Варто врахувати, що деякі вливання не оголошуються публічно, тож реальність дещо інша. Що стосується розміру інвестицій, то можна припустити, що невеликі обсяги зумовлені фінансовою кризою, яка охопила діловий світ по всій земній кулі. Оскільки великі інвестори – не клієнти тарологів та астрологів, то до своїх грошей ставляться обережно та в часи потрясінь вирішують притримати їх при собі. Акцент робиться на галузі, які можуть похизуватися сталим зростанням або високою актуальністю, наприклад, fintech, healthcare, defense.

Великим розміром інвестицій могли похизуватися засновниці DressX, які створюють віртуальний одяг – раунд закрив 15 мільйонів доларів. Kolibrio вдалося залучити 2 мільйони. Fuelfinance, Deus Robotics та Harmix отримали менші вливання. GeekPay та Gigradar суми угод не розкривали.

ІІ квартал 2023 вже був куди жвавішим – сума інвестицій в українські стартапи виросла до 35 мільйонів доларів. Про стрибок на 75% за квартал мріють чи не усі бізнеси, тож така динаміка налаштувала на позитив. Найгучнішими кейсами залучення коштів стали:

Fintech Farm – 22 мільйони доларів; фабрику необанків Дубілета оцінюють у понад 100 мільйонів;

Propertymate – 5,5 мільйона доларів, працює на американському рику нерухомості;

Haiqu – 4 мільйони доларів, працює над технологіями для підвищення ефективності квантових комп’ютерів.

Близько мільйона також вдалося залучити Masthead Data, Zeely та Osavul. Венчурний ринок все більше приглядався до можливостей України та аналізував безпекову ситуацію.

Згодом інвестиційні пристрасті почали розгорятися як любовні історії в індійському кіно. Справжньою сенсацією стали 70 мільйонів доларів для Preply. Хорошим вливанням могли похизуватися і Miratech – 5 мільйонів від International Finance Corporation та "скільки ніхто не знає, бо секрет" від Horizon Capital. Загалом 16 раундів та різноманіття діяльності стартапів – від опалого листя (Releaf Paper) до блокчейну (Stroom) – свідчать про те, що венчурний ринок поволі повертається.

Чого чекати далі

Україна вже третій рік перебуває у стані повномасштабної війни, глобальні умови також поки що не відрізняються стабільністю: місцями виникають збройні конфлікти, багато ринків ще шукають баланс, на тлі виборів у США також розгорається чимало спекуляцій. Якщо вірити Талебу, навіть в більш стабільних умовах зробити правильний прогноз на майбутнє вкрай важко. Ми ж живемо у час одразу кількох "чорних лебедів", тому навряд чи гарною ідеєю є планувати щось у часовому проміжку, більшому за квартал.

З гарних новин: інвестиції в Україну попри все йдуть. У першому кварталі 2024 року українські стартапи залучили як мінімум 42 мільйони доларів. Так, це відносно небагато у порівнянні з попередніми роками, а все ж краще, ніж нічого. Здебільшого невеликий розмір траншів логічно пояснюється ризиками. Популярність мають різноманітні ШІ, обробка та оптимізація даних, кібербезпека та military tech. В цих сферах українці мають глибокий досвід, що є ключовим фактором для зростання. Цілком можливо, що тут ми будемо претендувати на верхні позиції у світі.

На думку Dealroom, потенціал українських стартапів складає близько 28 мільярдів доларів. Тобто в нас є хороша база, тепер залишилося привести гроші. А з цим, будьмо відверті, складніше. Росія збільшила інтенсивність ракетних обстрілів, знову виникла загроза блекаутів, фахівці продовжують мобілізуватися. Ми здобуваємо унікальну експертизу, але без гарантій безпеки великий капітал за нею не прийде. Потрібно йти йому назустріч, але це вже тема для іншої розмови.