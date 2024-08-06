Как не сливать свой бюджет, а увеличивать конверсии в Telegram Ads: ключевые метрики и инструменты для бизнеса

Сегодня Telegram насчитывает более 80 тысяч активных каналов, а платформа Telegram Ads становится популярным инструментом продвижения бизнеса, открывая новые возможности для более эффективной коммуникации с украинской аудиторией. Только за май, по данным Netpeak, на каналы их партнеров удалось привлечь более 120 тысяч новых подписчиков. Но какие бы цифры ни давала статистика, не исчезает важность умения анализировать эффективность рекламных кампаний маркетологами для достижения лучших результатов и сохранения бюджета. В этой статье хочу поделиться основными этапами и важными метриками, которые следует отслеживать, чтобы запускать ваши рекламные кампании эффективнее конкурентов.

С чего начать в Telegram Ads, чтобы не ошибиться?

Четко определите ваши цели (увеличение подписчиков, загрузок мобильного приложения, посещений сайта и т.п.) и возможности рекламного бюджета, а также зафиксируйте время, за которое вы планируете достичь результатов. Подготовьтесь к проведению тестирований. Этот этап позволит вам эффективно использовать существующий бюджет. Советую с самого начала много тестировать, особенно в первый месяц, потому что из опыта нашей команды мы видим, что именно со второго месяца можно проследить более объективные показатели и увидеть более широкую картину с более точной эффективностью рекламных мероприятий. После начального тестирования и сбора данных можно постепенно увеличивать бюджет. То есть запуская кампанию из меньшего бюджета, постепенно наращивайте его по мере получения положительных результатов.

Если говорить о методах анализа эффективности, то они зависят от того, что вы хотите продвигать: сайт, Telegram-канал, Telegram-бот, @username или мобильное приложение. Подробнее об особенностях каждого направления и их ключевых метриках расскажу дальше.

Использование социальных сетей в день. Telegram становится основным каналом потребления контента. Иллюстрация: Kantar Online track, ноябрь 2023 года, городское население 18–55

Продвижение Telegram-канала: работающие метрики и фишки

Основная метрика здесь – это количество подписчиков. Отслеживать их можно по пригласительной ссылке (URL с уникальными цифрами и буквами, что позволяет четко отслеживать, сколько подписчиков было привлечено и отписалось с помощью конкретного объявления). После запуска кампании вам важно получить доступ к админпанели Telegram-канала, чтобы отслеживать динамику подписчиков. К примеру, с помощью пригласительных ссылок можно видеть, сколько пользователей подписалось на ваш канал, и сколько из них осталось через определенный период.

Такая статистика помогает оценить эффективность запущенной кампании и уровень удержания аудитории. Отмечу, что в любом канале Telegram всегда есть определенный процент отписок. Поэтому вы четко можете ориентироваться на то, что оптимального процента отписок не существует, потому что он зависит от ниши, но чем он больше, тем логично хуже результат. В некоторых нишах нормальный процент отписок составляет 3-5% в месяц, в то время как в других он может достигать 20% и более.

Стоит отметить, что Telegram использует модель оплаты тысячи показов (CPM). То есть, вы предварительно можете протестировать и определить, какой CPM лучше подходит для каждой конкретной кампании. Стандартный CPM составляет 1,5 евро и ниже быть не может. Важно также учитывать, что добавление премиум-эмодзи или логотипа канала в креатив увеличит бюджет на 20-30%. Некоторые ниши уже имеют повышенный CPM. Например, в сфере криптовалют CPM обычно выше спроса и может составлять в среднем 3-4 евро.

Основные показатели, на которые следует обратить внимание при продвижении Telegram-канала через Telegram Ads:

Количество подписчиков и процент отписки: советую анализировать этот показатель в зависимости от цели рекламной кампании. В некоторых случаях целью может быть получение максимального количества подписчиков за короткий период времени, например, для монетизации канала, или увеличения вовлеченности на канале (т.е. с главной целью привести именно целевых подписчиков).

CTR (Click-Through Rate): по этой метрике вы можете определить сколько людей из просмотревших ваше объявление на него нажали. Отслеживать ее важно, поскольку разные каналы и тематики могут иметь разный CTR. Чем он выше, тем лучше.

CPC (Cost Per Click): стоимость одного клика также является важной метрикой. Да, вы можете проанализировать, сколько стоит каждый клик и сколько рекламных просмотров можете получить в сутки.

При анализе результатов рекламной кампании обращайте внимание на все эти метрики для оценки ее эффективности. В зависимости от ниши стоимость привлечения подписчика может значительно отличаться. Например, в некоторых нишах нормальным считается 10-12 гривен за подписчика, тогда как в других 35-40 гривен, и это также приемлемо.

Также важно не только собрать данные, но и правильно их интерпретировать, чтобы улучшать построение стратегии и добиваться поставленных целей. Здесь отмечу, что стоимость привлечения подписчика также влияет качество и наполнение канала. К примеру, если на канале вы публикуете интересный и информативный контент, то привлечение подписчиков будет дешевле. Если же нет, то высокий процент отписок приведет к росту финальной цены подписчика.

3 основных совета бизнеса для качественного наполнения Telegram-канала

Выберите правильный Tone of voice – стиль разговора со своей аудиторией. Он поможет отличаться от конкурентов и должен быть стандартным для всех видов контента на канале.

Текст должен быть удобен для чтения как на мониторе, так и на смартфоне. Избегайте больших блоков. Обычно несколько предложений в абзаце смотрятся органично, а если добавить картинки или видео ваш контент будет точно более привлекательным.



Следите за качеством визуального контента. Понятно, что некачественные изображения или видео низкого разрешения станут проблемой для пользователей. Оставляйте на картинке или видео самое важное, остальное обрежьте. Ролики следует ускорить в видеоредакторе.



По опыту нашей команды аудитория также любит познавательные или развлекательные опросы и викторины в Telegram каналах любой ниши, так что созданные интерактивы будут привлекать ваших подписчиков к взаимодействию, а если канал удастся сделать структурным, добавив хештеги на разные рубрики, то вы еще и упростите навигацию.

Больше запусков Telegram-бота, как это сделать?

Метрики для продвижения бота похожи на те, которые я указал для Telegram-канала, но здесь нужно также учитывать, как именно работает бот. Важно проанализировать путь пользователя во взаимодействии с ботом и протестировать его функциональность. По нашему опыту, были случаи, когда бот был примитивным или неэффективным. В таких ситуациях советую его доработать и возвращаться к продвижению.

Для отслеживания взаимодействия с ботом вам следует отслеживать уже не пригласительные ссылки, как для Telegram-канала, а так называемые Deeplinks. Они разрешают получать данные о количестве запусков бота. Таким образом, подытожу, что для канала важную роль играет качество контента и умение работать с аудиторией, а для бота основное внимание уделяется ценности пользователя и его функциональности, структуре.

5 ошибок при продвижении через Telegram Ads, тормозящие продажи с вашего сайта

Здесь продвижение похоже на каналы и боты, но часто встречаю распространенные ошибки, которые создают дополнительный барьер при продвижении.

Ошибка №1. Желание получить мгновенные результаты без должной подготовки. Погоня за быстрыми результатами почти всегда тормозит продвижение. Быстро потратить рекламный бюджет конечно можно, но это неэффективно, поскольку время на тестирование очень ограничено. Поэтому если вы сейчас на стадии: "прошло 2 недели работы, у нас не показательные результаты и мы точно сливаем наш бюджет", советую учесть алгоритмы и новизну инструмента, подождать и заложить минимально от 1 месяца производительного сотрудничества на кейс, чтобы отследить вашу эффективность. скорректировать в случае необходимости стратегию.

Ошибка №2. Незафиксированная синхронизация с аналитикой: важно, чтобы на вашем сайте была подключена, например Google Analytics, которая корректно работает и показывает, сколько времени пользователь провел на сайте и какие кнопки нажимал. Без настроенной аналитики вы не сможете увидеть полную картину эффективности работы и точно определить, как пользователь взаимодействует с вашим сайтом после перехода с рекламного объявления.

Ошибка №3. Не адаптирован путь пользователя : важно, чтобы ваш сайт был правильно построен: все необходимые окна и кнопки должны быть под рукой, а уникальное торговое предложение (УТП) должно побуждать пользователей к действию. Если ваш сайт не оптимизирован, вы можете столкнуться с ситуацией, когда пользователь сохраняет ссылки для более позднего просмотра или записывает номер телефона, что снижает эффективность.

Ошибка №4. Игнорирование правил модерации платформы : перед тем, как запустить в работу рекламные объявления, вы должны детально ознакомиться с требованиями модерации и понять основные критерии приемлемости рекламных материалов. Советую избегать запрещенных элементов в рекламных текстах (чрезмерных восклицательных знаков, запрещенных слов и эмоциональных выражений и т.п.), что значительно повысит шансы успешного прохождения модерации и эффективного запуска вашей рекламной кампании.

Ошибка №5. Фокус на детализированный таргетинг без учета общих стратегических аспектов: если целью является увеличение количества просмотров, можно экспериментировать с различными подходами, поскольку цель — просмотры. Однако, если вам нужны конверсии, необходимо увеличивать масштабы ваших рекламных кампаний постепенно. Не следует сразу нацеливать таргет на все крупные города, широкие каналы или тематики. Вместо этого ищите более целевую аудиторию.

KPI для мобильных приложений: что отслеживать и как это сделать

Если на канале основной метрикой является количество подписчиков, в боте – количество запусков бота, для сайтов – стоимость конверсий, то для мобильных приложений – стоимость одной загрузки (инсталла). Для отслеживания можно использовать такие ссылки, как OneLink. Это своеобразные UTM-метки или пригласительные ссылки, которые помогут вам отслеживать количество загрузок. Другие аспекты продвижения мобильного приложения можно сказать аналогичны вышеперечисленным мною.

Подытоживая, могу сказать, что сегодня Telegram Ads открывает множество возможностей для продвижения бизнеса в разных направлениях. Поскольку инструмент только набирает популярность, бренды постепенно начинают все больше тестировать этот формат, а по опыту нашей команды, трафик в пределах Telegram работает значительно лучше, чем перенаправление с платформы на внешние ресурсы, мобильные приложения или сайты. Тем, кто еще не имеет ни канала, ни бота, советую подумать над их разработкой, для охвата и привлечения новой аудитории, эффективной коммуникации с ней, в зависимости от вашей стратегии и возможностей.