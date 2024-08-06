Як не зливати свій бюджет, а збільшувати конверсії в Telegram Ads: ключові метрики та інструменти для бізнесу

Сьогодні Telegram налічує понад 80 тисяч активних каналів, а платформа Telegram Ads стає популярним інструментом для просування бізнесу, відкриваючи нові можливості для більш ефективної комунікації з українською аудиторією. Тільки за травень, за даними Netpeak, на канали їх партнерів вдалося залучити понад 120 тисяч нових підписників. Та які б цифри не давала статистика, не зникає важливість вміння аналізувати ефективність рекламних кампаній маркетологами для досягнення кращих результатів й збереження бюджету. У цій статті хочу поділитись основними етапами та важливими метриками, які варто відстежувати, щоб запускати ваші рекламні кампанії ефективніше за конкурентів.

З чого почати в Telegram Ads, щоб не помилитися?

Чітко визначте ваші цілі (збільшення підписників, завантажень мобільного застосунку, відвідувань сайту тощо) та можливості рекламного бюджету, а також зафіксуйте час, за який ви плануєте досягти результатів. Підготуйтесь до проведення тестувань. Цей етап дозволить вам ефективно використати наявний бюджет. Раджу з самого початку багато тестувати, особливо у перший місяць, бо з досвіду нашої команди бачимо, що саме з другого місяця можна прослідкувати більш об'єктивні показники й побачити ширшу картину із точнішою ефективністю рекламних заходів. Після початкового тестування й збору даних можна поступово збільшувати бюджет. Тобто, запускаючи кампанію з меншого бюджету, поступово нарощуйте його в міру отримання позитивних результатів.

Якщо казати про методи аналізу ефективності, то вони залежать від того, що саме ви бажаєте просувати: сайт, Telegram-канал, Telegram-бот, @username або мобільний застосунок. Детальніше про особливості кожного напряму та їх ключові метрики розповім далі.

Користування соціальними мережами за день. Telegram стає основним каналом споживання контенту. Ілюстрація: Kantar Online track, листопад 2023, міське населення 18–55

Просування Telegram-каналу: метрики й фішки, які працюють

Основна метрика тут — це кількість підписників. Відстежувати їх можна за запрошувальним посиланням (URL з унікальними цифрами та буквами, що дозволяє чітко відстежувати скільки підписників було залучено та відписалось за допомогою конкретного оголошення). Після запуску кампанії вам важливо мати доступ до адмінпанелі Telegram-каналу, щоб відстежувати динаміку підписників. Наприклад, за допомогою запрошувальних посилань можна бачити, скільки користувачів підписалося на ваш канал, і скільки з них залишилися через певний період.

Така статистика допомагає оцінити ефективність запущеної вами кампанії та рівень утримання аудиторії. Зазначу, що у будь-якому каналі в Telegram завжди є певний відсоток відписок. Тому ви чітко можете орієнтуватись на те, що оптимального відсотка відписок не існує, бо він залежить від ніші, але чим він більший, тим, логічно, гірший результат. У деяких нішах нормальний відсоток відписок становить 3-5% на місяць, тоді як у інших він може досягати 20% і більше.

Варто зазначити, що Telegram використовує модель оплати за тисячу показів (CPM). Тобто, ви попередньо можете протестувати й визначити, який CPM краще підходить для кожної конкретної кампанії. Стандартний CPM складає 1,5 євро і нижче бути не може. Важливо також враховувати, що додавання преміум-емодзі або логотипу каналу в креатив збільшить бюджет на 20-30%. Деякі ніші вже мають підвищений CPM. Наприклад, у сфері криптовалют CPM зазвичай вищий через попит та він може складати в середньому 3-4 євро.

Основні показники, на які варто звернути увагу при просуванні Telegram-каналу через Telegram Ads:

Кількість підписників та відсоток їх відписки: раджу аналізувати цей показник залежно від мети рекламної кампанії. В деяких випадках метою може бути отримання максимальної кількості підписників за короткий період часу, наприклад для монетизації каналу, або збільшення залученості на каналі (тобто з головною метою привести саме цільових підписників).

CTR (Click-Through Rate): за цією метрикою ви можете визначити скільки людей з тих, що переглянули ваше оголошення на нього натиснули. Відстежувати її важливо, оскільки різні канали та тематики можуть мати різний CTR. Чим він вищий, тим краще.

CPC (Cost Per Click): вартість одного кліку також є важливою метрикою. Так, ви можете проаналізувати, скільки коштує кожен клік і скільки рекламних переглядів можете отримати на добу.

В процесі аналізу результатів рекламної кампанії звертайте увагу на всі ці метрики для оцінки її ефективності. Залежно від ніші, вартість залучення підписника може значно відрізнятися. Наприклад, у деяких нішах нормальним вважається 10-12 гривень за підписника, тоді як в інших 35-40 гривень, і це також є прийнятним.

Також важливо не лише зібрати дані, але й правильно їх інтерпретувати, щоб покращувати побудову стратегії та досягати поставлених цілей. Тут зазначу, що на вартість залучення підписника також впливає якість та наповнення каналу. Наприклад, якщо на каналі ви публікуєте цікавий та інформативний контент, то залучення підписників буде дешевшим. Якщо ж ні, то високий відсоток відписок призведе до зростання фінальної ціни за підписника.

3 основні поради бізнесу для якісного наповнення Telegram-каналу

Оберіть правильний Tone of voice — стиль розмови зі своєю аудиторією. Він допоможе відрізнятися серед конкурентів і має бути стандартним для всіх видів контенту на каналі.

Текст має бути зручним для читання як на моніторі комп’ютера, так і на смартфоні. Уникайте великих блоків. Зазвичай кілька речень в абзаці виглядають органічно, а якщо додати картинки або відео ваш контент буде точно більш привабливим.



Слідкуйте за якістю візуального контенту. Зрозуміло, що неякісні зображення чи відео низького розширення стануть проблемою для користувачів. Залишайте на картинці або відео найважливіше, решту обріжте. Ролики варто прискорити у відеоредакторі.



За досвідом нашої команди аудиторія також любить пізнавальні або розважальні опитування й вікторини в Telegram каналах будь якої ніші, тож створені інтерактиви залучатимуть ваших підписників до взаємодії, а якщо канал вдасться зробити структурним, додавши хештеги на різні рубрики, то ви ще й спростите навігацію.

Більше запусків Telegram-боту, як це зробити?

Метрики для просування боту схожі на ті, які я зазначив для Telegram-каналу, але тут потрібно також враховувати, як саме працює бот. Важливо проаналізувати шлях користувача у взаємодії з ботом і протестувати його функціональність. З нашого досвіду, були випадки, коли бот був примітивним або неефективним. У таких ситуаціях раджу його доопрацювати й повертатись до просування.

Для відстеження взаємодії з ботом вам варто відстежувати вже не запрошувальні посилання, як для Telegram-каналу, а так звані Deeplinks. Вони дозволяють отримувати дані про кількість запусків бота. Таким чином, підсумую, що для каналу важливу роль грає якість контенту й вміння працювати з аудиторією, а для бота основна увага приділяється цінності для користувача та його функціональності, структурі.

5 помилок при просуванні через Telegram Ads, які гальмують продажі з вашого сайту

Тут просування дещо схоже на канали й боти, але часто зустрічаю поширені помилки, які створюють додатковий бар’єр при просуванні.

Помилка №1. Бажання отримати миттєві результати без належної підготовки. Гонитва за швидкими результатами майже завжди гальмує просування. Швидко витратити рекламний бюджет звісно можна, але це є неефективно, оскільки час на тестування дуже обмежений. Тому якщо ви зараз на стадії: “пройшло 2 тижні роботи, у нас не показові результати й ми точно зливаємо наш бюджет”, раджу врахувати алгоритми й новизну інструменту, почекати й закласти мінімально від 1 місяця продуктивної співпраці на кейс, щоб відслідкувати вашу ефективність й скоригувати у разі потреби стратегію.

Помилка №2. Незафіксована синхронізація з аналітикою: надважливо, щоб на вашому сайті була підключена, наприклад Google Analytics, яка коректно працює й показує, скільки часу користувач провів на сайті і які кнопки натискав. Без налаштованої аналітики ви не зможете побачити повну картину ефективності вашої роботи й точно визначити, як користувач взаємодіє з вашим сайтом після переходу з рекламного оголошення.

Помилка №3. Не адаптований шлях користувача: важливо, щоб ваш сайт був правильно побудований: всі необхідні вікна й кнопки мають бути під рукою, а унікальна торгова пропозиція (УТП) повинна спонукати користувачів до дії. Якщо ваш сайт не оптимізований, ви можете зіштовхнутись із ситуацією, коли користувач зберігає посилання для пізнішого перегляду або записує номер телефону, що знижує ефективність.

Помилка №4. Ігнорування правил модерації платформи: перед тим, як запустити в роботу рекламні оголошення, ви маєте детально ознайомитися з вимогами модерації й зрозуміти основні критерії прийнятності рекламних матеріалів. Раджу уникати заборонених елементів у рекламних текстах (надмірних знаків оклику, заборонених слів та емоційних виразів тощо), що значно підвищить шанси успішного проходження модерації та ефективного запуску вашої рекламної кампанії.

Помилка №5. Фокус на деталізований таргетинг без врахування загальних стратегічних аспектів: якщо метою є лише збільшення кількості переглядів, можна експериментувати з різними підходами, оскільки ціль — перегляди. Проте, якщо вам потрібні конверсії, слід збільшувати масштаби ваших рекламних кампаній поступово. Не варто одразу націлювати таргет на усі великі міста, широкі канали чи тематики. Замість цього, шукайте більш цільову аудиторію.

KPI для мобільних застосунків: що відстежувати та як це зробити

Якщо на каналі основною метрикою є кількість підписників, у боті — кількість запусків бота, для сайтів — вартість конверсій, то для мобільних застосунків — вартість одного завантаження (інстала). Для відстеження ви можете використовувати такі посилання, як OneLink. Це своєрідні UTM-мітки або запрошувальні посилання, які допоможуть вам відстежувати кількість завантажень. Інші аспекти просування мобільного застосунку можна сказати аналогічні до вище перерахованих мною.

Підсумовуючи, можу сказати, що сьогодні Telegram Ads відкриває безліч можливостей для просування бізнесу в різних напрямках. Оскільки інструмент тільки набирає популярність, бренди поступово починають все більше тестувати цей формат, а з досвіду нашої команди, трафік у межах Telegram працює значно краще, ніж перенаправлення з платформи на зовнішні ресурси, мобільні додатки чи сайти. Тим, хто ще не має ні каналу, ні бота раджу подумати над їх розробкою, для охоплення та залучення нової аудиторії, ефективної комунікації з нею, залежно від вашої стратегії та можливостей.