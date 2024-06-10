Как повысить узнаваемость бренда с помощью партнерского маркетинга

Независимо от стадии развития компании ее присутствие в Интернете является ключевым фактором для эффективного взаимодействия с имеющимися и потенциальными клиентами. Партнерский маркетинг в таком взаимодействии играет немаловажную роль.

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Доверие клиентов к бренду — это самая эффективная нынешняя валюта, которую невозможно заработать только с помощью традиционных каналов и маркетинговых кампаний. При покупке услуги или продукта на решение клиентов влияет достоверность сообщений и связанных с ними продуктов — и здесь всегда важен именно контент.

Согласно данным исследования Admitad Украина, содержащего анализ около 3,2 млн заказов в Украине с более чем 150 маркетплейсов, среди которых ведущие украинские маркетплейсы, такие как Rozetka, OLX, Prom.ua и т.п., контент имеет действительно решающее значение.

В 2023 году на партнерские сайты и кэшбек-сервисы пришлось 20% и 17% потенциальных клиентов в Украине, далее – контент-сайты (16%), контекстная реклама (10,7%), email-рассылка (9,6%), купоны (8,6%), социальные сети (5,1%) и мессенджеры (4,3%). Email-рассылки и партнерские сайты продемонстрировали рекордный рост продаж на маркетплейсах в Украине — количество заказов из-за них выросло более чем на 75% и 47% соответственно.

Каким образом партнерский маркетинг может повысить знания о бренде? Поддерживать высокую узнаваемость и расширять клиентскую базу можно с помощью четырех простых шагов.

Аудитория онлайн 24/7, и не только в одном канале коммуникаций

Не стоит сосредотачивать внимание только на одном канале. При использовании всех доступных платформ сообщения и предложения бренда могут быть более эффективными. Партнерский маркетинг позволяет бренду появляться почти во всех существующих каналах коммуникации.

Важно, что партнерская программа позволяет бренду получить максимальный охват аудитории даже из тех источников, которые он еще не готов осваивать самостоятельно, и при этом платить только за целевые действия.

Сделайте креаторов контента своими партнерами

Авторы контента стремятся монетизировать свой трафик, поэтому сотрудничество с брендами напрямую имеет решающее значение. Они, работая в партнерском маркетинге, не сталкиваются с жесткими ограничениями рекламных контрактов, что делает их идеальным инструментом для такого сотрудничества. Это означает, что информация о продукте или бренде может быть представлена в наиболее нативном и креативном формате. Также бренд может впоследствии предоставлять уникальные условия эффективным партнерам, проводить с ними уникальные кампании и делать их послами бренда. Все это еще больше укрепит связь с аудиторией.

Когда бренды хотят получить качественный, кастомизированный контент и предлагают партнерскую компенсацию, креаторы фактически воспринимают это как знак того, что бренд готов инвестировать в реальное партнерство. Ключ здесь — сделать посты от них более личными и более транзакционными. Помните: потребители настороженно относятся к слишком коммерческому контенту. Они стараются видеть качественно наполненные посты, а не банальную рекламу.

Думайте о рентабельности инвестиций и применяйте разные модели компенсации

Партнерский маркетинг рассматривается как решение, где рекламодатели платят только за результат, но все равно важно учитывать рентабельность инвестиций. Иными словами, подумайте о максимизации прибыли от ваших рекламных инвестиций. Вы должны выбрать соответствующий афилиат в дополнение к соответствующему плану компенсации. CPC может быть интересной формой оплаты, если одной из ваших целей является увеличение вашей видимости в Интернете. CPL (Cost per Lead) обычно используется для назначения встреч или получения большего количества контактов по электронной почте, тогда как CPS (Cost per Sale) больше подходит для увеличения продаж.

При желании вы также можете комбинировать разные модели оплаты. Временно повышая комиссионные, многие рекламодатели оживляют свои партнерские программы. В любом случае, ваше желание повысить узнаваемость вашего бренда не должно мешать вам регулярно просматривать результаты ваших кампаний, чтобы убедиться, что ваши инвестиции стоят того.

Обратитесь за помощью в специализированную партнерскую сеть

В общем, это может отнять много времени вашей команды маркетинга, ведь требует много ресурса и времени в целом. Впрочем, несмотря ни на что партнерский маркетинг однозначно будет прибыльным для вашего бизнеса. Поэтому есть смысл рассмотреть сотрудничество с партнерской сетью, которая за счет опыта и экспертизы сможет качественно закрыть часть задач — поиск партнеров, создание контента, отслеживание полученных результатов и проведение оптимизации в случае необходимости. Так что партнерская сеть – это всегда хороший вариант доверить львиную часть работы профессионалам своего дела.