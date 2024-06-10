Як підвищити впізнаваність бренду за допомогою партнерського маркетингу

Незалежно від стадії розвитку компанії, її присутність в Інтернеті є ключовим фактором для ефективної взаємодії з наявними та потенційними клієнтами. Партнерський маркетинг у такій взаємодії відіграє важливу роль.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Довіра клієнтів до бренду — це найефективніша валюта сьогодення, яку неможливо заробити лише за допомогою традиційних каналів та маркетингових кампаній. При покупці послуги чи продукту на рішення клієнтів впливає достовірність повідомлень та пов'язаних з ними продуктів — і тут завжди важливий саме контент.

Згідно з даними дослідження Admitad Україна, який містить аналіз близько 3,2 млн замовлень в Україні з понад 150 маркетплейсів, серед яких провідні українські маркетплейси, такі як Rozetka, OLX, Prom.ua тощо, контент має справді вирішальне значення.

У 2023 році на партнерські сайти та кешбек-сервіси припало 20% та 17% потенційних клієнтів в Україні, далі — контент-сайти (16%), контекстна реклама (10,7%), email-розсилка (9,6%), купони (8,6%), соціальні мережі (5,1%) та месенджери (4,3%). Email-розсилки та партнерські сайти продемонстрували рекордне зростання продажів на маркетплейсах в Україні — кількість замовлень через них зросла на понад 75% та 47% відповідно.

Тож, яким чином партнерський маркетинг може підвищити знання про бренд? Підтримувати високу впізнаваність та розширювати клієнтську базу можна за допомогою чоторьох простих кроків.

Аудиторія онлайн 24/7, і не тільки в одному каналі комунікацій

Не варто зосереджувати увагу лише на одному каналі. Якщо використовувати усі доступні платформи, повідомлення та пропозиції бренду можуть бути більш ефективними. Партнерський маркетинг дозволяє бренду з'являтися майже в усіх існуючих каналах комунікації.

Важливо, що партнерська програма дозволяє бренду отримати максимальне охоплення аудиторії навіть з тих джерел, які він ще не готовий освоювати самостійно, і при цьому платити лише за цільові дії.

Зробіть креаторів контенту своїми партнерами

Автори контенту прагнуть монетизувати свій трафік, тому співпраця з брендами напряму має вирішальне значення. Вони, працюючи у партнерському маркетингу, не стикаються з жорсткими обмеженнями рекламних контрактів, що робить їх ідеальним інструментом для такої співпраці. Це означає, що інформація про продукт або бренд може бути представлена в найбільш нативному та креативному форматі. Також бренд може згодом надавати унікальні умови найефективнішим партнерам, проводити з ними унікальні кампанії та робити їх амбасадорами бренду. Все це ще більше зміцнить зв'язок з аудиторією.

Коли бренди хочуть отримати якісний, кастомізований контент і пропонують партнерську модель компенсації, креатори фактично сприймають це як знак того, що бренд готовий інвестувати в реальне партнерство. Ключ тут — зробити пости від них більш особистими та водночас більш транзакційними. Пам'ятайте: споживачі насторожено ставляться до занадто комерційного контенту. Вони прагнуть бачити якісно наповнені пости, а не банальну рекламу.

Думайте про рентабельність інвестицій і застосовуйте різні моделі компенсації

Партнерський маркетинг розглядається як рішення, де рекламодавці платять лише за результат, але все одно важливо враховувати рентабельність інвестицій. Інакше кажучи, подумайте про максимізацію прибутку від ваших рекламних інвестицій. Ви повинні вибрати відповідного афіліата на додаток до відповідного плану компенсації. CPC може бути цікавою формою оплати, якщо однією з ваших цілей є збільшення вашої видимості в Інтернеті. CPL (Cost per Lead) зазвичай використовується для призначення зустрічей або отримання більшої кількості контактів електронною поштою, тоді як CPS (Cost per Sale) більше підходить для збільшення продажів.

За бажання ви також можете комбінувати різні моделі оплати. Тимчасово підвищуючи комісійні, багато рекламодавців оживляють свої партнерські програми. У будь-якому випадку, ваше бажання підвищити впізнаваність вашого бренду не повинно заважати вам регулярно переглядати результати ваших кампаній, аби впевнитися, що ваші інвестиції варті того.

Зверніться за допомогою до спеціалізованої партнерської мережі

Загалом це може забирати багато часу вашої команди маркетингу, адже потребує багато ресурсу та часу загалом. Втім попри все партнерський маркетинг однозначно буде прибутковим для вашого бізнесу. Саме тому є сенс розглянути співпрацю з партнерською мережею, яка за рахунок досвіду та експертизи зможе якісно закрити частину задач — пошук партнерів, створення контенту, відстеження отриманих результатів та проведення оптимізації у разі необхідності. Тож партнерська мережа — це завжди гарний варіант довірити левову частину роботи професіоналам своєї справи.