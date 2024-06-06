Яким нішам бізнесу потрібно інвестувати в Email&Retention маркетинг у 2024 році

Стратегічне використання маркетингових інструментів набуває все більшого значення для досягнення успіху в сучасному бізнесі. Один із найпоширеніших та ефективних, і на мою думку, найбільш недооцінених інструментів є Email-маркетинг. Проте, перед впровадженням його у вашу диджитал стратегію, важливо ретельно проаналізувати, чи відповідає він потребам вашого бізнесу.

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Існує ряд важливих умов, які повинні виконуватися, щоб email-маркетинг був рентабельним, серед них:

У CMS (системи керування контентом чи “движка”) сайту бізнесу має бути доступ до коду сайту, щоб передавати події по API для реалізації автоматичних листів. Рекомендований трафік на сайті від 30 000 користувачів на місяць для e-commerce та від 10 000 для SaaS, онлайн та офлайн послуг, щоб контактна база систематично поповнювалася.

Для e-commerce важливий широкий асортимент та наявність різних категорій товарів.

Рекомендований розмір бази валідних email адрес від 5 000 контактів, щоб витрати на створення листів окупали себе.

База email контактів повинна належати бізнесу, тобто домену-відправнику листів.



Топ-3 ніші бізнесу, яким варто інвестувати в Email&Retention маркетинг у 2024 році й основні помилки, яких слід уникати при впровадженні інструменту у цих нішах

Ніша 1. Мультикатегорійний e-commerce. Для мультикатегорійного e-commerce Email&Retention маркетинг є одним з найрентабельніших каналів комунікації. Середній Romi (з урахуванням маржі та витрат) складає близько 387% через рік після запуску з нуля. Щобільше, в середньому компанії досягають окупності щомісячних інвестицій вже через 2 місяці та 5 днів.

Помилку, яку допускають маркетологи при запуску інструменту в цій ніші — відсутність повноцінної стратегії впровадження. Більшість компаній починають з відправки промо розсилок, пропускаючи підготовчий етап та етап стратегічного планування. Це може призвести до поганої репутації домену відправника, вигорання та втрати потенціалу зібраної перед цим бази.

Ніша 2. Цифрові продукти. Основна перевага інвестування полягає в підвищенні конверсії на всіх етапах воронки продажів. Прямі комунікації через електронну пошту, Viber та чатботи можуть стимулювати зацікавленість користувача до переходу на наступний етап воронки продажів, що дозволяє кратно збільшити ефективність маркетингових інвестицій в цілому.

Найчастішою помилкою під час впровадження інструменту є відсутність A/B тестування. У воронках бізнесу, який пропонує освітні й цифрові продукти супровідні повідомлення визначають конверсію всієї воронки та після отримання більш-менш задовільного результату багато компаній перестають тестувати нові формати, залишаючись на першому прийнятному варіанті. Водночас, A/B тести є важливим інструментом для маркетингових воронок інфобізнесу.

Ось як може працювати механіка типового A/B тестування масових розсилок:

Відправляємо один лист з 2 різними темами на 10% бази кожен — дивимось, де краще Open Rate (​​відсоток користувачів, які відкрили лист).

Паралельно відправляємо 2 листи з різним контентом і однаковою темою на 10% бази кожен — дивимось, де краще Click Through Rate (коефіцієнт клікабельності).

На решту бази 60% відправляємо лист з темою та картками товарів, які показали кращий OR та CTR.

Сам % сегменту для тесту треба визначати індивідуально, залежно від розміру бази. Він має бути достатньо великим, щоб вибірка була репрезентативною й можна було швидко отримати статистику, що краще спрацювало. На мою думку, цей сегмент має бути не меншим ніж 1000 контактів. Тож, чим більша база, тим точнішими і кращими будуть результати тестів й більш відчутним ефект такого тестування.

Для тригерних повідомлень воронки продажів механіка буде схожою, але більш тривалою по часу, через те, що потрібно дочекатись репрезентативності вибірки тесту аби зробити висновок, що може зайняти кілька днів чи тижнів.

Ніша 3. Сервіс та обслуговування. Основною перевагою інвестування є отримання конкурентної переваги прозорого клієнтського сервісу, зменшення навантаження на кол-центр, службу підтримки, гарячу лінію та автоматизація базових бізнес-процесів. Наприклад, чат-бот як інструмент retention-маркетингу може записувати на прийом, надавати інформацію, щодо підготовки до надання послуги, збирати зворотний зв'язок, відповідати на популярні запитання та виконувати інші функції.

Головна помилка в цій ніші — відмова від впровадження. Фактично, компанії, що надають послуги (особливо офлайн), часто обмежують себе в діджитал інструментах, зволікають з одноразовими інвестиціями в реалізацію чат-ботів чи тригерних сценаріїв, тим самим гальмуючи свій розвиток та масштабування.

Проте ті компанії, які починають розвиток свого retention-маркетингу, досить швидко відчувають переваги, продовжують інвестувати й масштабувати розвиток цього інструменту та свого бізнесу в цілому.

Email маркетинг використовується різноманітними проєктами, від e-commerce до послуг регулярного попиту. Загалом будь-який бізнес, у якого покупець здійснює покупки з певною періодичністю, може ефективно використовувати Email маркетинг, а чим частіше у покупця виникає потреба купувати товари чи послуги, тим вище буде його потенціал. Якщо попит є постійним, сезонним, або “спонтанним” — це також сигнал, що email-маркетинг ефективно працюватиме для бізнесу.