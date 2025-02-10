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Как страны Балтии отключились от российской энергосистемы?

Уже 9 февраля в 14:00 Эстония, Латвия и Литва успешно синхронизировали свои энергосистемы с синхронной зоной континентальной Европы. Объем инвестиций для этого составил 1,2 млрд евро.

Фото 2 — Как страны Балтии отключились от российской энергосистемы?
Энергосистема стран Балтии. Фото: официальный сайт ENTSO-E

"Синхронизация предоставляет Балтии условия для управления собственными электросистемами в тесном сотрудничестве с другими странами континентальной Европы для обеспечения стабильного и надежного частотного регулирования, тем самым повышая энергетическую безопасность",отметили в литовском операторе Litgrid .

Как отметили в ENTSO - E , особую роль играла и Польша, через которую физически страны Балтии соединяются с континентальной Европой.

О BRELL

Соглашение об электрическом кольце Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы ( BRELL ) было подписано в 2001 году и предусматривало синхронный режим работы на частоте 50 Гц, обмен электроэнергией, поддержку резервами и аварийной помощью. Срок этого соглашения фактически истек 7 февраля 2025 г. в 23:59.

Обсуждение необходимости отсоединения стран Балтии от России из-за рисков энергозависимости обсуждалось еще с 2017-го года.

Российские и белорусские пропагандисты активизировались в своей работе на балтийском рынкеговорят, что в результате отключения от BRELL в Литве, Латвии и Эстонии возрастут тарифы и снизится надежность электроснабжения. Такие отчаянные сообщения свидетельствуют лишь о потере влияния России на эти страны.

Как будут работать энергосистемы Латвии, Литвы и Эстонии дальше?

После отключения от российской сети потребности стран Балтии в электроэнергии удовлетворяются местными электростанциями и связями с европейскими странами. Литва имеет соединение с Польшей через LitPol Link , со Швециейчерез NordBalt . Эстония соединена с Финляндией через Estlink . В настоящее время ведутся работы над еще одним проектом – Harmony Link , который между Литвой и Польшей, строительство планируют завершить в 2030-м.

Системной частотой будут координированно управлять три оператора в своих центрах.

Например, по данным операторов, в воскресенье (9 февраля) к 10:00 общее производство электроэнергии в Балтии достигло 3024 МВт, общее потребление 3143 МВт. Соответственно дополнительную потребность обеспечивают сообщения со Швецией, Польшей и Финляндией.

Установленная мощность генерации в странах Балтии (Эстония, Латвия и Литва), ГВт.

Фото 3 — Как страны Балтии отключились от российской энергосистемы?
Источник: Energy Charts

"Приостановка торговли электроэнергией с РФ не повлияет на систему передачи электроэнергии Литвы. Потребности страны в электроэнергии будут удовлетворять местные электростанции и импорт из стратегических партнеров — стран Европейского Союза из-за существующих связей со Швецией, Польшей и Латвией", — комментировал тогда Рокас Маслисс.

В Литве российский импорт в 2021 году занимал 16% потребления, отказ от энергоресурсов агрессора не станет проблемой для энергосистемы, оценивали ранее в стране.

По данным ресурса Energy Charts, с начала 2025 года Литва импортировала из Швеции 544 тыс. МВтг, из Польши – 136 тыс. МВтг, а Эстония из Финляндии – 109 тыс. МВтг.

Страны Балтии являются частью европейского рынка электроэнергии уже давно, поэтому проблем с закупкой ресурса точно не возникнет, особенно с учетом прекращения торговли с агрессором еще 2 года назад.

Итак, такое историческое событие, как синхронизация стран Балтии с континентальной Европой, свидетельствует об укреплении региональной энергетической безопасности и укреплении европейского единства в энергетике.