Як країни Балтії відключились від російської енергосистеми?

Вже 9 лютого, о 14:00, Естонія, Латвія та Литва успішно синхронізували свої енергосистеми з синхронною зоною континентальної Європи. Обсяг інвестицій для цього склав 1,2 мільярди євро.

Енергосистема країн Балтії. Фото: офіційний сайт ENTSO-E

"Синхронізація надає Балтії умови для керування власними електросистемами у тісній співпраці з іншими країнами континентальної Європи, для забезпечення стабільного та надійного частотного регулювання, тим самим підвищуючи енергетичну безпеку", — вказали в литовському операторі Litgrid.

Як зазначили в ENTSO-E, особливу роль грала і Польща, через яку фізично країни Балтії з’єднуються з континентальною Європою.

Про BRELL

Угода про електричне кільце білорусі, росії, Естонії, Латвії та Литви (BRELL) була підписана у 2001-му році та передбачала синхронний режим роботи на частоті 50 Гц, обмін електроенергією, підтримку резервами та аварійною допомогою. Термін цієї угоди фактично завершився 7 лютого 2025 р. о 23:59.

Обговорення щодо необхідності від’єднання країн Балтії від рф через ризики енергозалежності обговорювались ще з 2017-го року.

Російські та білоруські пропагандисти активізувались у своїй роботі на балтійських ринок — кажуть, що внаслідок відключення від BRELL у Литві, Латвії та Естонії зростуть тарифи та знизиться надійність електропостачання. Такі відчайдушні повідомлення свідчать лише про втрату впливу Росії на ці країни.

Як працюватимуть енергосистеми Латвії, Литви та Естонії далі?

Після відключення від російської електромережі потреби країн Балтії в електроенергії задовольняються місцевими електростанціями та зв’язками з європейськими країнами. Литва має зʼєднання з Польшею через LitPol Link, зі Швецією — через NordBalt. Естонія зʼєднана з Фінляндією через Estlink. Наразі ведуться роботи над ще одним проєктом – Harmony Link, який між Литвою та Польщею, будівництво планують завершити в 2030-му.

Системною частотою координовано керуватимуть три оператори у своїх центрах.

Наприклад, за даними операторів, у неділю (9 лютого) на 10:00 загальне виробництво електроенергії в Балтії досягло 3024 МВт, загальне споживання 3143 МВт. Відповідно, додаткову потребу забезпечують сполучення зі Швецією, Польщею та Фінляндією.

Встановлена потужність генерації у країнах Балтії (Естонія, Латвія та Литва), ГВт

Джерело: Energy Charts

"Призупинення торгівлі електроенергією з РФ не вплине на систему передачі електроенергії Литви. Потреби країни в електроенергії задовольнятимуть місцеві електростанції та імпорт зі стратегічних партнерів – країн Європейського Союзу через існуючі зв’язки зі Швецією, Польщею та Латвією", — коментував тоді Рокас Масюліс, генеральний директор литовського оператора системи передачі Litgrid.

В Литві російський імпорт в 2021 році займав 16% від споживання, відмова від енергоресурсів агресора не стане проблемою для енергосистеми, оцінювали раніше в країні.

За даними ресурсу Energy Charts, з початку 2025-го року Литва імпортувала зі Швеції 544 тис. МВтг, з Польщі - 136 тис. МВтг, а Естонія з Фінляндії – 109 тис. МВтг.

Країни Балтії є частиною європейського ринку електроенергії вже давно, тому проблем з закупівлею ресурсу точно не виникне, особливо з огляду на припинення торгівлі з агресором ще 2 роки тому.

Отже, така історична подія, як синхронізація країн Балтії з континентальною Європою, свідчить про зміцнення регіональної енергетичної безпеки та зміцнення європейської єдності в енергетиці.