Максимальные ставки по гривневым депозитам: надолго ли они?

Начиная с мая проценты по 9-месячным и годовым гривневым депозитам увеличились в среднем на 1,0-1,5%.

Такой рост стал результатом последовательного внедрения политики НБУ по связыванию находящихся на текущих счетах клиентов «горячих» средств и стимулированию банков к привлечению больших объемов средств на депозитные счета от 3 месяцев и более. Кроме того, повышение банками процентных ставок по гривневым депозитам популяризирует гривну как надежную валюту для сохранения и приумножения состояния. Чего ждать в ближайшее время?

С мая НБУ просмотрел подходы к размещению банками свободных средств на депозитные сертификаты. Соответственно, банки максимально заинтересованы в привлечении депозитов населения на срок от 3 месяцев, что повышает конкуренцию и соответственно растут процентные ставки по таким депозитам. В то же время размещение средств на гривневых депозитах для граждан становится все более выгодным, чем на валютных депозитах.

Именно поэтому с высокой вероятностью можно утверждать, что во II квартале 2023 года наиболее популярными станут депозиты в национальной валюте сроком 6-12 месяцев, по которым банки предложат самые высокие процентные ставки. По состоянию на конец мая максимальные ставки по краткосрочным гривневым депозитам выросли до 20-21%. В то же время около 25% коммерческих банков увеличили ставки по гривневым депозитам со сроком размещения до 12 месяцев в среднем до 17-18%.

Отдельно следует сказать, что введенные НБУ депозитные сертификаты под 25% сроком на 3 месяца позволяют коммерческим банкам, с одной стороны, стабилизировать денежные потоки, создав надежную основу, что обезопасит их от ряда негативных явлений, таких, как, например, отток клиентов, возможных определенных экономических проблем в стране. А с другой – регулятор поощряет банки развивать депозитные программы сроком от 3 месяцев, минимизировав долю “коротких” депозитов, ведь сейчас доля средств к вопросу в банковской системе составляет 65%.

Уже сейчас можно спрогнозировать, что в течение 2-3 месяцев доля гривневых вкладов с размещением от 9 до 12 месяцев может возрасти на 10-15% и соответственно ожидается постепенное уменьшение количества депозитов до 3 месяцев (на 5-6%) и депозитов от 6 до 9 месяцев (на 7-8%).

Отмечу, что для украинцев сейчас крайне важно чувство "тыловой" стабильности и прогнозируемости, что проявляется прежде всего в росте доверия к гривне и постепенной переориентации граждан на гривну, как наиболее надежную и стабильную валюту для сохранения и приумножения наличных средств.

Однако, на мой взгляд, новые увеличенные депозитные ставки при текущих военных условиях максимальны, но кратковременны: уже с середины лета они начнут уменьшаться. Поэтому в ближайшее время клиентам следует воспользоваться такой возможностью, оформив наиболее продолжительные 9-месячные или годовые вклады в ближайшее время.