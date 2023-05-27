Максимальні ставки за гривневими депозитами: чи на довго?

Починаючи з травня, відсотки за 9-місячними та річними гривневими депозитами збільшилися в середньому на 1,0-1,5%.

Таке зростання стало результатом послідовного впровадження політики НБУ зі зв’язування “гарячих” коштів, які знаходяться на поточних рахунках клієнтів, та стимулювання банків до залучення більших обсягів коштів на депозитні рахунки від 3 місяців і більше. Крім того, підвищення банками відсоткових ставок за гривневими депозитами популяризує гривню, як надійну валюту для збереження та примноження статків. Чого чекати у найближчий час?

З травня НБУ переглянув підходи до розміщення банками вільних коштів на депозитні сертифікати. Відповідно банки максимально зацікавлені в залученні депозитів населення на термін від 3 місяців, що підвищує конкуренцію та відповідно зростають відсоткові ставки за такими депозитами. Водночас розміщення коштів на гривневих депозитах для громадян дедалі стає більш вигідним, ніж на валютних депозитах.

Саме тому, з високою ймовірністю можна стверджувати, що у II кварталі 2023 року найбільш популярними стануть депозити в національній валюті терміном 6-12 місяців, за якими банки запропонують найвищі відсоткові ставки. Станом на кінець травня максимальні ставки за короткостроковими гривневими депозитами зросли до 20-21%. В той же час близько 25% комерційних банків збільшили ставки за гривневими депозитами з терміном розміщення до 12 місяців в середньому до 17-18%.

Окремо варто сказати, що запроваджені НБУ депозитні сертифікати під 25% терміном на 3 місяці дають змогу комерційним банкам, з одного боку, стабілізувати грошові потоки, створивши надійне підгрунтя, що убезпечить їх від низки негативних явищ, таких, як, наприклад, відтік клієнтів, можливих певних економічних негараздів в країні. А з іншого - регулятор заохочує банки розвивати депозитні програми терміном від 3 місяців, мінімізувавши частку “коротких” депозитів, адже зараз частка коштів до запитання в банківській системі складає 65%.

Вже зараз можна спрогнозувати, що протягом 2-3 місяців частка гривневих вкладів з розміщенням від 9 до 12 місяців може зрости на 10-15%, і відповідно очікується поступове зменшення кількості депозитів до 3 місяців (на 5-6%) та депозитів від 6 до 9 місяців (на 7-8%).

Зазначу, що для українців зараз вкрай важливим є відчуття “тилової” стабільності та прогнозованості, що виявляється насамперед у зростанні довіри до гривні і поступової переорієнтації громадян на гривню, як найбльш надійну та стабільну валюту для збереження й примноження наявних коштів.

Проте, на мій погляд, нові збільшені депозитні ставки за поточних воєнних умов є максимальними, але короткочасними: вже із середини літа вони почнуть зменшуватись. Тому у найближчий час клієнтам варто скористатися такою можливістю, оформивши найбільш тривалі 9-місячні або річні вклади у найближчий час.