Очередная инициатива Комиссии по ценным бумагам и биржам США: как регуляция SEC повлияет на вкладчиков в криптовалюту

Весь мир обеспокоен усилением уровня кибербезопасности в целом и повышением безопасности крипто сектора в частности. Крипто индустрия как место привлечения денег также является лидером по привлечению внимания мошенников. В 2022 году хакеры путем криптозломов похитили до $3,8 млрд. SEС, или Комиссия по ценным бумагам и биржам США также обеспокоена снижением уровня преступности в данном секторе, выводом бизнеса из тени, повышением прозрачности действий различных консультантов и крипто фирм, а значит – сокращением количества случаев, когда обманывают вкладчиков. Поэтому у SEC появилась очередная инициатива в этом направлении.

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Так, недавно SEC предложила правило, фактически требующее, чтобы зарегистрированные инвестиционные консультанты (RIA) выходили за пределы криптоиндустрии для хранения цифровых активов. Пока криптоплатформы и кредиторы не зарегистрированы как биржи или банки, они не будут квалифицироваться как хранители.

Для рынка в целом это шаг повышения уровня доверия к индустрии и потенциально сигнал о массовом привлечении интереса со стороны населения всего мира, где разрешено пользоваться криптовалютой.

В Украине те компании, которые не смогут пройти процедуру регистрации по разным причинам, по-видимому, будут штрафоваться. Украина сейчас тесно работает с Соединенными Штатами, а значит, и мониторинг деятельности украинских компаний будет высок. Не просто так мы занимаем второе место в мире по количеству пользователей криптовалюты и количеству денег в криптоматах. Те, кто занимается нечестным отмыванием денег, будут вынуждены уйти с рынка.

Правило, одобренное Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), расширит существующие правила агентства, в которых говорится, что инвестиционный консультант должен хранить деньги и ценные бумаги клиентов у "квалифицированного хранителя".

Сейчас криптовалютные торговые и кредитные платформы обычно предлагают хранение для клиентов криптовалюты, но они не являются "квалифицированными хранителями" согласно настоящему правилу. Соответствующий хранитель в соответствии с правилами SEC обычно означает зарегистрированный банк или трастовую компанию, брокера-дилера, зарегистрированного в SEC, или фьючерсного комиссионера, зарегистрированного в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Исходя из того, как работают криптовалютные платформы, инвестиционные консультанты не могут полагаться на них как на квалифицированных хранителей. Хотя некоторые криптовалютные торговые и кредитные платформы могут претендовать на хранение криптовалют инвесторов, это не означает, что они являются квалифицированными хранителями.

Безопасность криптоиндустрии может сильно отличаться в зависимости от ряда факторов, включая конкретную используемую криптовалюту, платформу или биржу, используемые для покупки, продажи или обмена криптовалют, а также практики и поведения отдельных пользователей. Хотя криптовалюты предлагают некоторые уникальные функции безопасности, такие как шифрование и децентрализация, они не застрахованы от угроз безопасности.

Некоторые из рисков, связанных с криптовалютами, включают:

Взлом и воровство: криптовалютные биржи и кошельки могут быть уязвимы для хакерских атак, что может привести к потере средств.

Фрод и скам: криптовалюты могут использоваться в мошеннических схемах, таких как схемы Понца и финансовые пирамиды, которые могут привести к финансовым потерям для ничего не подозревающих пользователей.

Регуляторные риски: нормативно-правовая база для криптовалюта все еще развивается, и существует некоторая неопределенность относительно того, как криптовалюты будут регулироваться в разных юрисдикциях.

Чтобы снизить эти риски, пользователям важно сделать шаги для собственной защиты, например:

Использование авторитетных платформ и бирж, имеющих послужной список надежных методов обеспечения безопасности. Использование надежных паролей и двухфакторной аутентификации для защиты аккаунтов. Хранение криптовалют в безопасных кошельках, хранящихся в автономном режиме или в холодном хранилище.



Из-за того, что уровень знаний о крипторынках не всегда позволяет владельцу криптовалюты адекватно оценить ситуацию и риск потери денег – такие авторитетные организации как SEC вынуждены регулировать рынок сильнее, чтобы обезопасить пользователей.