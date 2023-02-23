Чергова ініціатива Комісії з цінних паперів і бірж США: як регуляція SEC вплине на вкладників крипторинку

Весь світ стурбований посиленням рівня кібербезпеки в цілому, та підвищенням безпеки крипто сектора зокрема. Крипто індустрія, як місце залучення грошей також є лідером із привернення уваги шахраїв. У 2022 році хакери шляхом криптозломів викрали до $3,8 млрд. SEС, або Комісія з цінних паперів і бірж США також стурбована зниженням рівня злочинності в даному секторі, виведенням бізнесу з тіні, підвищенням прозорості дій різних консультантів і крипто фірм, а значить – скороченням кількості випадків, коли дурять вкладників. Тому у SEC з'явилася чергова ініціатива у цьому напрямку.

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Так, нещодавно SEC запропонувала правило, що фактично вимагає, щоб зареєстровані інвестиційні консультанти (RIA) виходили за межі криптоіндустрії для зберігання цифрових активів. Поки криптоплатформи та кредитори не зареєстровані як біржі або банки, вони не кваліфікуватимуться як зберігачі.

Для ринку в цілому – це крок підвищення рівня довіри до індустрії та потенційно сигнал про масове залучення інтересу з боку населення всього світу, де дозволено користуватися криптовалютою.

В Україні ті компанії, які не зможуть пройти процедуру реєстрації з різних причин, мабуть, штрафуватимуться. Україна зараз тісно працює зі Сполученими Штатами, а отже, і моніторинг діяльності українських компаній буде високий. Не просто так ми займаємо друге місце у світі за кількістю користувачів криптовалюти та кількістю грошей у криптоматах. Ті, хто займаються нечесним відмиванням грошей, будуть змушені піти з ринку.

Правило, схвалене Комісією з цінних паперів та бірж (SEC), розширить існуючі правила агентства, в яких йдеться про те, що інвестиційний консультант повинен зберігати гроші та цінні папери клієнтів у "кваліфікованого зберігача".

Зараз криптовалютні торгові та кредитні платформи зазвичай пропонують зберігання для клієнтів криптовалюти, але вони не є "кваліфікованими зберігачами" відповідно до цього правила. Відповідний зберігач відповідно до правил SEC зазвичай означає зареєстрований банк або трастову компанію, брокера-дилера, зареєстрованого в SEC, або ф'ючерсного комісіонера, зареєстрованого в Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

Виходячи з того, як загалом працюють криптовалютні платформи, інвестиційні консультанти не можуть покладатися на них як на кваліфікованих зберігачів. Хоча деякі криптовалютні торгові та кредитні платформи можуть претендувати на зберігання криптовалюти інвесторів, це не означає, що вони є кваліфікованими зберігачами.

Безпека крипто індустрії може сильно відрізнятися залежно від ряду факторів, включаючи конкретну криптовалюту, що використовується, платформу або біржу, що використовуються для купівлі, продажу або обміну криптовалют, а також практики та поведінки окремих користувачів. Хоча криптовалюти пропонують деякі унікальні функції безпеки, такі як шифрування та децентралізація, вони не застраховані від загроз безпеки.

Деякі з ризиків, пов'язаних з криптовалютами, включають:

Злом і крадіжку: криптовалютні біржі та гаманці можуть бути вразливі для атак хакерів, що може призвести до втрати коштів.

Фрод і скам: криптовалюти можуть використовуватися в шахрайських схемах, таких як схеми Понці та фінансові піраміди, які можуть призвести до фінансових втрат для користувачів, які нічого не підозрюють.

Регуляторні ризики: нормативно-правова база для криптовалюту все ще розвивається, і існує деяка невизначеність щодо того, як криптовалюти регулюватимуться в різних юрисдикціях.

Щоб знизити ці ризики, користувачам важливо зробити кроки для власного захисту, наприклад:

Використання авторитетних платформ і бірж, які мають послужний список надійних методів забезпечення безпеки. Використання надійних паролів та двофакторної автентифікації для захисту облікових записів. Зберігання криптовалют у безпечних гаманцях, що зберігаються в автономному режимі або в холодному сховищі.



Через те, що рівень знань про крипторинку не завжди дозволяє власнику криптовалюти адекватно оцінити ситуацію та ризик втрати грошей – такі авторитетні організації як SEC змушені регулювати ринок якнайсильніше, щоб убезпечити користувачів.