Первые облегчения графиков отключений. Что дальше?

На этой неделе у нас облегчение – сокращение масштаба отключений. Это улучшение не могли не почувствовать. Например, в пятницу отключения применялись всего три часа – с 17 до 22.

Причин этому несколько: сокращение потребления вследствие убыли жары, вывода из ремонта дополнительного атомного энергоблока (один из блоков Энергоатом вывел из ремонта раньше срока на две недели раньше), а также усилий всех энергетиков по ремонту всех электростанций, в частности тепловых.

Вскоре, где-то в августе, мы войдем в период, когда будет больше доступных мощностей, а соответственно и масштабы отключений будут несколько меньше. В сентябре-октябре есть даже шанс жить без отключений: если погода будет умеренной, то и потребление будет относительно ниже (при условии, что не потеряем дополнительные мощности из-за новых обстрелов). При этом солнечная генерация, на которую сегодня приходится около 20% всего суточного производства электроэнергии, все еще будет обеспечивать достаточно высокие объемы производства электроэнергии. Однако, надо помнить, что любой обстрел, жара (которая вызовет рост потребления) или наоборот облачная погода (приведет к падению производства солнечными электростанциями) может усугубить ситуацию.

Последние недели также показательны, как мы будем проходить зиму. Энергетические компании имеют планы обновления мощностей. Начиная с весны мы потеряли более 9 ГВт генерирующих мощностей – более половины зимнего потребления, и в основном это тепловые и гидроэлектростанции. Укргидроэнерго планирует к зиме восстановить 1 гигаватт мощностей . К началу 2024 года тепловые мощности ДТЭК составляли около 4,5 ГВт (по сравнению с более чем 6 на момент полномасштабного вторжения), а с марта 2024 года все станции были атакованы почти 200 раз. Сейчас компания ориентируется на то, чтобы восстановить большую часть поврежденных мощностей . Кроме этого, Энергоатом к зиме отремонтирует все блоки и фактически будет находиться около 7,5 ГВт. Промышленные потребители активно пытаются обеспечить свои потребности в электроэнергии, строя собственную генерацию: к зиме они вполне способны построить 1 гигаватт газовой генерации.

Однако и производство солнечными электростанциями будет минимальным, а спрос вырастет почти на треть от летних показателей. В базовом сценарии масштаб отключений зимой может быть примерно таким как в июле или несколько легче.

Однако, делать точные прогнозы о масштабах отключений зимой – дело крайне неблагодарное. Ситуация будет зависеть, прежде всего, от обстрелов и возможных поражений. Потери же от обстрелов напрямую будут зависеть от наличия и достаточности систем противовоздушной обороны. В любом случае, следующая зима будет не легче зимы 2022-23 годов.