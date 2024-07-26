Перші полегшення графіків відключень. Що далі?

Цього тижня у нас полегшення – скорочення масштабу відключень. Це покращення не могли не відчути. Наприклад, у п’ятницю відключення застосовувались лише три години – з 17 до 22.

Причин цьому кілька: скорочення споживання внаслідок спадання спеки, виведення з ремонту додаткового атомного енергоблоку (один із блоків Енергоатом вивів з ремонту раніше терміну на два тижні раніше ), а також зусиль усіх енергетиків з ремонту усіх електростанцій, зокрема теплових..

Незабаром, десь у серпні, ми увійдемо в період, коли буде більше доступних потужностей, а відповідно і масштаби відключень будуть дещо меншими. У вересні-жовтні є навіть шанс жити без відключень: якщо погода буде помірною, то і споживання буде відносно нижчим (за умови, шо не втратимо додаткових потужностей через нові обстріли). При цьому, сонячна генерація, на яку сьогодні припадає близько 20% усього добового виробництва електроенергії все ще забезпечуватиме достатньо високі обсяги виробництва електроенергії. Проте, треба памʼятати, що будь-який обстріл, спека (яка зумовить зростання споживання), чи навпаки хмарна погода (зо зумовить падіння виробництва сонячними електростанціями) може погіршити ситуацію.

Останні тижні також показові стосовно того як ми проходитимемо зиму. Енергетичні компанії мають плани відновлення потужностей. Починаючи із весни ми втратили понад 9 ГВт генеруючих потужностей – більше ніж половина зимового споживання, і здебільшого це теплові та гідроелектростанції. Укргідроенерго планує до зими відновити 1 гігават потужностей. На початок 2024 року, теплові потужності ДТЕК складали близько 4,5 ГВт (порівняно із понад 6 на момент повномасштабного вторгнення), а з березня 2024 року усі станцій були атаковані майже 200 разів. Зараз компанія орієнтується на те, щоб відновити більшу частину пошкоджених потужностей . Крім цього, Енергоатом до зими відремонтує усі блоки і фактично в роботі перебуватиме близько 7,5 ГВт. Промислові споживачі активно намагаються забезпечити свої потреби в електроенергії будуючи власну генерацію: до зими вони цілком здатні збудувати 1 гігават газової генерації.

Проте і виробництво сонячними електростанціями буде мінімальне, а попит зросте майже на третину від літніх показників. У базовому сценарії масштаб відключень взимку може бути приблизно таким як у липні, або дещо легшим.

Проте, робити точні пронози про масштаби відключень взимку – справа вкрай невдячна. Ситуація залежатиме передусім від обстрілів та можливих уражень. А втрати від обстрілів напряму залежатимуть від наявності та достатності систем протиповітряної оборони. В будь-якому разі, наступна зима буде не легшою ніж зима 2022-23 років.