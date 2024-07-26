- Категорія
- Експерти
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Перші полегшення графіків відключень. Що далі?
Цього тижня у нас полегшення – скорочення масштабу відключень. Це покращення не могли не відчути. Наприклад, у п’ятницю відключення застосовувались лише три години – з 17 до 22.
Причин цьому кілька: скорочення споживання внаслідок спадання спеки, виведення з ремонту додаткового атомного енергоблоку (один із блоків Енергоатом вивів з ремонту раніше терміну на два тижні раніше ), а також зусиль усіх енергетиків з ремонту усіх електростанцій, зокрема теплових..
Незабаром, десь у серпні, ми увійдемо в період, коли буде більше доступних потужностей, а відповідно і масштаби відключень будуть дещо меншими. У вересні-жовтні є навіть шанс жити без відключень: якщо погода буде помірною, то і споживання буде відносно нижчим (за умови, шо не втратимо додаткових потужностей через нові обстріли). При цьому, сонячна генерація, на яку сьогодні припадає близько 20% усього добового виробництва електроенергії все ще забезпечуватиме достатньо високі обсяги виробництва електроенергії. Проте, треба памʼятати, що будь-який обстріл, спека (яка зумовить зростання споживання), чи навпаки хмарна погода (зо зумовить падіння виробництва сонячними електростанціями) може погіршити ситуацію.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Останні тижні також показові стосовно того як ми проходитимемо зиму. Енергетичні компанії мають плани відновлення потужностей. Починаючи із весни ми втратили понад 9 ГВт генеруючих потужностей – більше ніж половина зимового споживання, і здебільшого це теплові та гідроелектростанції. Укргідроенерго планує до зими відновити 1 гігават потужностей. На початок 2024 року, теплові потужності ДТЕК складали близько 4,5 ГВт (порівняно із понад 6 на момент повномасштабного вторгнення), а з березня 2024 року усі станцій були атаковані майже 200 разів. Зараз компанія орієнтується на те, щоб відновити більшу частину пошкоджених потужностей. Крім цього, Енергоатом до зими відремонтує усі блоки і фактично в роботі перебуватиме близько 7,5 ГВт. Промислові споживачі активно намагаються забезпечити свої потреби в електроенергії будуючи власну генерацію: до зими вони цілком здатні збудувати 1 гігават газової генерації.
Проте і виробництво сонячними електростанціями буде мінімальне, а попит зросте майже на третину від літніх показників. У базовому сценарії масштаб відключень взимку може бути приблизно таким як у липні, або дещо легшим.
Проте, робити точні пронози про масштаби відключень взимку – справа вкрай невдячна. Ситуація залежатиме передусім від обстрілів та можливих уражень. А втрати від обстрілів напряму залежатимуть від наявності та достатності систем протиповітряної оборони. В будь-якому разі, наступна зима буде не легшою ніж зима 2022-23 років.