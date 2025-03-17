Последние недели ОЗУ: теплая погода и пониженное потребление газа

Нынешний отопительный сезон неуклонно близится к своему завершению. Если в феврале можно было говорить об аномально холодной погоде, то первая половина марта, в противоположность, оказалась рекордно теплой. В сложных условиях, связанных с систематическими российскими обстрелами энергетической инфраструктуры, теплая погода, безусловно, помогла сэкономить ресурс и пройти отопительный сезон без существенных проблем.

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Потребление газа снижается

Потребление природного газа в Украине в марте постепенно сокращалось – с почти 110 миллионов кубометров в сутки в начале месяца до около 65 миллионов кубометров в конце первой половины марта. Всего за 15 дней марта Украина использовала около 1,2 миллиарда кубометров природного газа, на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Теплая погода — основная причина, благодаря которой удалось заметно сократить потребление природного газа. Напомним, в феврале 2025 года потребление газа составило более 3,4 миллиарда кубометров, на 26% больше, чем в феврале 2024 года.

Запасы в хранилищах

На фоне сокращения объемов потребления природного газа отбор газа из украинских подземных хранилищ газа также сокращается — до 14 миллионов кубометров в сутки в течение 12-14 марта. Это самые низкие объемы отбора газа из хранилищ с начала сезона отбора газа, 1 ноября. Также нынешний отбор меньше, чем в прошлом году в середине марта — 30-46 миллионов кубометров в сутки. Меньшие объемы использования газа требуют меньших отборов из хранилищ.

Запасы природного газа в украинских хранилищах в марте опустились ниже 6 миллиардов кубометров, что является самым низким за последние годы. Со всем тем, имеющегося ресурса достаточно для прохождения нынешнего отопительного сезона при любых условиях.

Существенным фактором, повлиявшим на прохождение ОЗП, стали российские массированные обстрелы газодобывающей инфраструктуры государственных и частных компаний, в результате которых добыча украинского газа заметно упала. Тем не менее благодаря привлечению дополнительных объемов импорта природного газа со стороны "Нафтогаза" Украина смогла пройти сложный период в феврале без отключений потребителей.

Импорт природного газа в марте также постепенно снижается — до 6,5 миллиона кубометров 14 марта, что стало самым низким суточным значением с 5 февраля 2025 года. Украина может обеспечивать большую часть внутреннего потребления собственной добычей и отборами из хранилищ.

Завершение ОЗУ

Хотя я достаточно оптимистично смотрю на завершение этого отопительного сезона, все еще сохраняются определенные риски, не позволяющие полностью закрыть этот вопрос. Прежде всего, во второй половине марта погода в Украине ожидается холоднее, чем в первой половине месяца, что может привести к увеличению использования природного газа. Учитывая, что поврежденная добыча восстанавливается не так быстро, Украина, вероятно, увеличит отбор газа из хранилищ. Тем не менее, даже при большей потребности в природном газе, накопленных запасов в хранилищах достаточно для завершения сезона.

Риск российских обстрелов также остается тем важным фактором, который трудно учесть, однако может существенно ухудшить газовый баланс Украины. Однако, в противоположность возможному сокращению добычи в результате российских атак, у Украины остается опция увеличения объемов импорта газа.

Уже сейчас важно начинать активную подготовку к следующей зиме, которая, учитывая меньшие запасы газа в подземных хранилищах и поврежденную добычу, может быть более сложной.