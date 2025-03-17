Останні тижні ОЗП: тепла погода та знижене споживання газу

Цьогорічний опалювальний сезон неухильно наближається до свого завершення. Якщо у лютому можна було говорити про аномально холодну погоду, то перша половина березня, на противагу, виявилася рекордно теплою. В складних умовах, пов’язаних з систематичними російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, тепла погода безумовно допомогла зекономити ресурс та пройти опалювальний сезон без суттєвих проблем.

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Споживання газу знижується

Споживання природного газу в Україні у березні поступово скорочувалося – з майже 110 мільйонів кубометрів на добу на початку місяця до близько 65 мільйонів кубометрів наприкінці першої половини березня. Загалом, за 15 днів березня Україна використала близько 1,2 мільярди кубометрів природного газу, на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Тепла погода — основна причина, завдяки якій вдалося помітно скоротити споживання природного газу. Нагадаю, в лютому 2025 року споживання газу склало понад 3,4 мільярда кубометрів, на 26% більше, ніж у лютому 2024 року.

Запаси в сховищах

На фоні скорочення обсягів споживання природного газу, відбір газу з українських підземних сховищ газу також скорочується — до 14 мільйонів кубометрів на добу протягом 12-14 березня. Це найнижчі обсяги відбору газу зі сховищ з початку цьогорічного сезону відбору газу, 1 листопада. Також цьогорічний відбір менший, ніж минулого року в середині березня — 30-46 мільйонів кубометрів на добу. Менші обсяги використання газу потребують менших відборів зі сховищ.

Запаси природного газу в українських сховищах у березні опустилися нижче 6 мільярдів кубометрів, що є найнижчим значенням за останні роки. З усім тим, наявного ресурсу достатньо для проходження цьогорічного опалювального сезону за будь-яких умов.

Суттєвим фактором, що вплинув на проходження цьогорічного ОЗП, стали російські масовані обстріли газовидобувної інфраструктури державних та приватних компаній, внаслідок яких видобуток українського газу помітно впав. З усім тим, завдяки залученню додаткових обсягів імпорту природного газу з боку "Нафтогазу" Україна змогла пройти складний період в лютому без відключень споживачів.

Імпорт природного газу в березні також поступово знижується — до 6,5 мільйонів кубометрів 14 березня, що стало найнижчим добовим значенням з 5 лютого 2025 року. Україна може забезпечувати більшу частину внутрішнього споживання власним видобутком та відборами зі сховищ.

Завершення ОЗП

Хоча я досить оптимістично дивлюся на завершення цього опалювального сезону, все ще зберігаються певні ризики, які не дозволяють повністю закрити це питання. Передусім, у другій половині березня погода в Україні очікується більш холодною, ніж у першій половині місяця, що може призвести до збільшення використання природного газу. Враховуючи, що пошкоджений видобуток відновлюється не так швидко, Україна, ймовірно, збільшить відбір газу зі сховищ. Тим не менше, навіть при більшій потребі в природному газі, накопичених запасів у сховищах достатньо для завершення сезону.

Ризик російських обстрілів також залишається тим важливим фактором, який важко врахувати, однак який може суттєво погіршити газовий баланс України. Однак, на противагу можливому скороченню видобутку внаслідок російських атак, в України залишається опція збільшення обсягів імпорту газу.

Вже зараз важливо починати активну підготовку до наступної зими, яка, враховуючи менші запаси газу в підземних сховищах та пошкоджений видобуток, може бути складнішою.