Преодолевая кадровый голод: от охоты на таланты до приумножения человеческого капитала

Рынок труда Украины испытал сложные испытания, вызванные полномасштабным вторжением. Из-за боевых действий, повышенной опасности для жизни и здоровья людей, уничтожения многих производственных мощностей и разрушения логистических цепей многие компании были вынуждены прекратить свою работу, релокировать производство в другие места или внести существенные изменения в свою операционную деятельность. Большое количество людей потеряло работу и вынуждено было искать другие возможности для заработка.

Негативный тренд сказывался в 2022 году, показывая угрожающую статистику по безработице. В 2023-м ситуация изменилась к лучшему. Согласно опросу компаний-членов АСС, по состоянию на сентябрь 2023 уже 84% компаний функционировали полностью. Согласно обнародованным данным, в течение 2023-го зарегистрировали 483,2 тыс. безработных, что на 45,6% меньше, чем годом ранее. Услугами Государственной службы занятости воспользовались 483,2 тыс. зарегистрированных безработных в 2023-м против 867,6 тыс. в 2022-м. Национальный банк прогнозирует сокращение безработицы с 18,2% до 14,2% в этом году, а в 2025-2026 годах – до 10-12%.

Впрочем, сегодня основной проблемой для работодателей остается нехватка квалифицированных специалистов, в основном вызванная мобилизацией и вынужденной миграцией людей за границу. Путь к ее решению проходит через преодоление многочисленных вызовов как в государственном, так и частном секторах.

Вызовы для бизнеса

Исследование Европейской бизнес ассоциации показывает, что найти квалифицированных специалистов становится все сложнее: дефицит таких специалистов испытывают 74% опрошенных компаний. Основное бремя, связанное с поиском кадров, ложится на плечи бизнеса. Для многих отраслей хранить и привлекать работников значит находиться в постоянной борьбе за таланты.

Обеспечение качественного обучения и повышения квалификации

Стремительное развитие технологий и динамическое изменение бизнес-моделей нуждаются в постоянном обновлении знаний и навыков, в частности, связанных с искусственным интеллектом. Кроме того, сказывается и недостаток специалистов в сельском хозяйстве, строительстве, розничной торговле, логистике, энергетике, сфере услуг. Поэтому обучение и подготовка людей стали критически важны почти во всех отраслях.

Однако качество обучения в сегодняшних условиях вызывает некоторые вопросы. С одной стороны, сейчас много возможностей для прохождения курсов и получения очередного сертификата, а с ним и потенциально дополнительных преимуществ во время собеседования. С другой стороны, времена, когда ценилось наличие сертификата, проходят, и сегодня работникам нужно приобретать реальные прикладные навыки, необходимые для восстановления и дальнейшего роста экономики. Именно поэтому подготовка требует более тщательного анализа и выбора обучающих программ.

Новые подходы к сохранению и развитию человеческого капитала

Прошедшие за предыдущие годы изменения в трудовом законодательстве по организации трудовых отношений в условиях военного положения и их оптимизации позволили упростить некоторые аспекты взаимодействия между работодателями и работниками (например, относительно порядка введения изменений существенных условий труда, предоставления отпусков, согласования средств коммуникации и т.п.). В то же время стресс, неопределенность, большая рабочая нагрузка иногда без регулярного отдыха приводят к истощению и выгоранию, независимо от того, люди работают оффлайн или дистанционно. И хотя уровень стрессоустойчивости, мотивированности и оценки своих возможностей у всех разный, от истощения не застрахован никто.

Сегодня предотвращение этих угроз требует отзывчивости к потребностям людей, повышения их мотивации, признания усилий и вклада людей в общее дело, применения различных форм поощрения, расширения возможностей для развития и реализации талантов, заботы о здоровом социальном климате в командах, привлечении участников команды к управлению и принятие решений, непосредственно влияющих на их работу. Применение таких подходов со стороны лидеров команд и бизнесов помогает уверенно держать курс на сохранение и развитие человеческого капитала, что способствует повышению производительности и росту бизнеса в целом.

Реинтеграция ветеранов

Еще одним чрезвычайно важным и комплексным вопросом, требующим внимания в аспекте заботы и инвестиций в человеческий капитал, является реинтеграция ветеранов в гражданскую жизнь и возвращение на рабочие места. Кроме необходимых программ и мер со стороны государства есть потребность в системной работе бизнеса в этом направлении. Это привлечение работодателями профессиональных психологов, которые помогут защитникам и защитникам адаптироваться к гражданской жизни, обеспечению достойных условий труда, созданию и поддержанию инклюзивного пространства в рабочей среде и культуре уважения и признания. У них своя боль и тяжелый опыт за плечами, поэтому профессиональная помощь психологов и последовательные усилия бизнеса критически важны для максимально комфортной реинтеграции.

Следует также заметить, что с фронта возвращаются люди с обостренным чувством справедливости. Еще одна задача для бизнеса — поиск позиций и ролей, на которых такие работники смогут работать максимально эффективно, проявлять свои сильные стороны, продолжать обучаться и развивать нужные навыки. Этот подход позволит получить результат win-win.

Вызовы для государства

Многие вызовы в сфере человеческого капитала принимает на себя бизнес. Впрочем, задачу макроуровня в средне- и долгосрочной перспективе предстоит решать именно государству. Часть этих задач уже отражена в регламенте реализации программы Ukraine Facility, принятом правительством в марте 2024 года.

На фоне ужасных последствий боевых действий, гибели людей, потери большого количества трудоспособного населения из-за причинения вреда их здоровью, вынужденного перемещения людей в другие места жительства в Украине и миграции за границу преодоления вызовов в сфере человеческого капитала, безусловно, остается одним из приоритетов государства. По данным МИД, с начала полномасштабного вторжения страну покинули около 8 млн граждан. Минсоцполитики заявило, что количество официально зарегистрированных внутриперемещенных лиц в стране достигало 4,9 млн.

План Ukraine Facility предусматривает, в частности, разработку взвешенной демографической и миграционной политики, а также стратегии занятости населения, которые будут отвечать потребностям восстановления. Хотелось бы акцентировать внимание в этом аспекте на таком.

Развитие систем профессионального образования, соцзащиты и здравоохранения

Профессиональное образование

В масштабах страны властям предстоит проделать большую работу, которая заложит надежный фундамент для подготовки квалифицированных кадров в будущем. Ведь системы подготовки специалистов многих специальностей устарели и не отвечают требованиям современности, а конкуренция на мировых рынках требует устойчивого развития экономики и постоянного осовременивания технологий.

Соблюдение государством курса на восстановление и развитие приоритетных отраслей в сочетании с развитием профессионального образования позволит стране сохранять конкурентные позиции. В частности, речь идет о пересмотре и модернизации учебных программ с гораздо большим фокусом именно на прикладном аспекте. Ведь навыки – самый ценный актив тех, кто после окончания вузов отправится на рабочие места.

Учебные заведения должны быть обеспечены современной инфраструктурой и иметь плодотворное партнерство с бизнесом, которое позволит студентам практиковаться, а затем и трудоустроиться по специальности. Повышение качества образования и программ также будет положительно влиять на тенденции возвращения украинцев из-за границы. Принятие нового закона о профессиональном образовании и ряда подзаконных актов должны способствовать эффективному внедрению таких реформ.

Социальная защита

Жизнь многих людей кардинально изменилась в предыдущие годы. Увеличилось количество тех, кого можно отнести к уязвимым группам, поскольку люди пережили различные травмы и потери, поэтому нуждаются в реабилитации и восстановлении. Среди задач государства в этом направлении — тесное и результативное сотрудничество с такими группами вместе с соответствующими стейкхолдерами, социальными партнерами, международными организациями. Это также позволит налаживать лучший контакт с проживающими за рубежом украинцами и которым из-за отсутствия социальной защиты в родной стране трудно принять решение возвращаться домой.

Здравоохранение

Проблематика в сфере здравоохранения также нуждается в постоянном внимании со стороны государства. Обеспечение доступа к качественным и своевременным медицинским услугам будет иметь прямое влияние на восстановление человеческого капитала, реинтеграцию ветеранов и ветеранок и в целом на повышение качества жизни всех категорий населения, нуждающихся в том или ином виде медицинской помощи. Такие шаги также содержатся в плане Ukraine Facility.

Расширение и создание новых программ социального жилья

Многие были вынуждены покинуть свои дома или выезжать из мест своего постоянного проживания из-за потери жилья, многие из них находятся за границей. По данным RDNA3, с начала полномасштабного вторжения было разрушено или повреждено около 2 млн жилых единиц.

Нередко людям просто некуда возвращаться, потому что их дом уничтожен. Именно поэтому комплексная программа обеспечения украинцев социальным жильем является одним из условий притока кадров на дефицитный рынок труда. План Ukraine Facility предусматривает принятие закона «Об основах жилищной политики» и разработку Национальной жилищной стратегии с соответствующими реформами.

Переход от военной службы к гражданской жизни

Среди военнослужащих много высококвалифицированных специалистов, после службы возвращающихся в рабочую среду и продолжающих работать там, где были трудоустроены ранее. Некоторые из них получили травмы вследствие ранений и другого вреда здоровью, однако могут продолжать интеллектуальный труд. Создание и поддержание благоприятных условий и систем поощрений к возвращению военнослужащих в гражданскую жизнь как на рабочие места, так и для развития собственных бизнесов, упрощение бюрократических процедур для тех, кто имеет проблемы со здоровьем, но может внести весомый вклад в развитие экономики. первоочередными задачами План Ukraine Facility уже содержит такие шаги как упрощение доступа к рынку труда, специальную поддержку интеграции на рынке труда женщин, молодежи и уязвимых групп населения.

Системная работа государства, бизнеса и общества в сверхсложных условиях уже демонстрирует небывалые результаты сплоченности, направленной на преодоление вызовов на рынке труда, что позволяет уверенно держать курс на восстановление. В то же время впереди еще много комплексных задач, требующих консолидации усилий по слаженному управлению такими вызовами, обеспечению большей прогнозируемости и постепенному росту экономики.