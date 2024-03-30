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Публичные выступления как инструмент продвижения: как побороть страх публики

Не так давно я и сама начинала свой путь выступлений и хочу поделиться, как мне удалось побороть этот страх. Разберемся в этой статье, как нам научиться "быть в эфире" и одновременно не дрожать от страха во время публичных выступлений.

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Сегодня мы со всех сторон слышим развитие своего личного бренда. Он помогает представить себя новой аудитории и добиваться своих бизнес-целей. А одним из главных инструментов для продвижения себя публичные выступления. Харви Коулман, бизнес-консультант и автор книги "Как стать влиятельным", выделяет три ключевых фактора профессионального успеха в карьере: эффективность, имидж и "время в эфире", то есть умение быть на виду.

Интересно, что если имидж и производительность труда влияют на вашу карьеру на 30% и 10% соответственно, то умение привлечь внимание охватывает все 60%. 

Откуда возникает страх публичных выступлений?

Понимание причин возникновения страха – первое и самое главное. Чаще всего он связан со следующим:

Неуверенность в себе. Люди, боящиеся выступать перед публикой, часто чувствуют себя неуверенными в своих силах и силе своей личности. Что здесь скрывать, у меня тоже была такая ситуация, когда я выступала с лекцией об ивентах на мероприятии, где собрались лучшие пиарщики Украины. Тогда я очень расстроилась, что информация, которой я поделюсь, будет им не интересна, и они подумают, что я просто любитель. Однако этот вопрос быстро решился: мы сместили акцент на кейсы команды, потому что это всегда интересно. В результате после выступления ко мне подошли многие, чтобы обменяться контактами и договориться о дальнейшем сотрудничестве. Поэтому не давайте своим комплексам неполноценности развиваться и помните, что вам нужен опыт, а с ним придет и уверенность.

Боязнь критики. Многие боятся, что их выступление будет плохо воспринято аудиторией. Они переживают, что их будут критиковать, высмеивать, даже обижать. Но просто поверьте: критикуют те, кто ничего не делает. Любой спикер знает, как много ресурса нужно для подготовки и как много эмоций может возникать из-за выступлений, поэтому они точно не осудят и даже поддержат.

Бей, беги… дрожит? Каждый чувствует волнение по-своему: у одних дрожат руки и голос, у других повышается потливость, ускоряется сердцебиение. Но, возможно, вам станет легче, если вы поймете, что в стрессе перед публичными выступлениями вы не одиноки. Исследования "The Times" показывают, что у многих людей страх выступления перед аудиторией сильнее страха смерти.

Попытайтесь изменить свое отношение к этим симптомам. Страх – это защитный механизм нашего организма. Но подумайте о следующем – если вы волнуетесь, значит, вы готовились, вы профессиональны, вам просто важно то, что вы делаете. Кроме того, все эти симптомы волнения – это проявления того, что организм готовит нас бежать или бить. Конечно, махать кулаками на сцене не самая лучшая идея, но вы можете попробовать ходить и жестикулировать. Не зря многие ораторы активно двигаются на сцене.

От теории к действиям

Вот 5 советов, как вы можете работать со своим чувством страха перед публикой:

Подготовка и снова подготовка. Тщательно продумайте структуру своего выступления, подготовьте необходимые материалы и потренируйтесь дома. От этого зависит ваша уверенность.

Если есть такая возможность, произведите репетицию материала уже на локации. Так вы сможете понять раньше времени, как держать микрофон и где поставить стаканчик с водичкой, попытаетесь переключать слайды презентации, чтобы не произошло недоразумений в процессе, и просто почувствуете сцену. Может показаться, что о подготовке говорят все. Но просто поверьте – это действительно мастхев. Однажды мне пришлось убедиться в том, что меня пригласили на лекцию за три дня до начала. Конечно, я подготовила презентацию и информацию, которой хочу поделиться. Но, к сожалению, не было достаточно времени, чтобы прочитать материал несколько раз. Как результат, я растеряла в рассказе важные детали, а продуманный сторител был нарушен.

Поэтому не стоит надеяться на хороший случай – лучше прочтите текст еще раз.

Возьмите с собой команду. Вы задаете вопрос залу, а ответная тишина? Страшный момент, который воображает себе каждый. Чтобы избежать таких неудобств, возьмите с собой команду. Они смогут вас подстраховать в любой момент. К примеру, на одном из своих выступлений я волновалась и попросила нескольких членов команды infocus.assist занять места в разных углах зала, чтобы во время речи было не так страшно смотреть на аудиторию, я смотрела по очереди на своих коллег. А их улыбки поддерживали меня на протяжении всего выступления. Кроме того, что может быть лучше, чем слова поддержки и объятия после сцены?

Упражняйтесь в выступлениях перед малой аудиторией. Начинайте с выступлений перед друзьями и близкими, а затем постепенно увеличивайте размер аудитории.

К примеру, в последний раз я сначала рассказывала лекцию своей коллеге и мы обнаруживали слабые места. А потом, накануне, я собрала несколько своих друзей, выступила перед ними и получила дополнительную поддержку. А если такой возможности нет, попытайтесь записать свое выступление на видео и посмотрите на себя с другой стороны. Да вы сможете понять свои слабые места и подготовиться здесь еще лучше. Найдите свое успокоительное . Если работать со страхом не удается, возможно, есть смысл рассмотреть успокоительное. Это не обязательно должны быть пилюли. Возможно, вас успокаивает что-то сладкое, спокойная музыка или бокал игристого. Помните, что здесь все индивидуально: например, алкоголь может наоборот еще больше разбудить нервную систему, а его чрезмерное потребление может также навредить вашему здоровью.

Будьте в контакте с аудиторией. Выступление – это всегда обмен энергией и почти всегда положительным. Поэтому попытайтесь не просто зацикливаться на своей презентации, а пообщаться со слушателями.

Задавайте им вопросы, ведь это не только сделает ваше выступление более интересным, но и поможет вам успокоиться. Когда вы будете слушать ответы и следить за реакцией зала, ваш фокус перенесется из страха на аудиторию.

А если боитесь тишины, то придумайте интересный интерактив. Не всегда в зале есть "лес рук", поэтому попробуйте таким образом расшевелить аудиторию самостоятельно. К примеру, вы можете за меткий вопрос делать маленькие подарки. К примеру, в начале одного из моих выступлений я объявила, что в конце я подарю сертификат на наш сервис 3 людям с самыми интересными вопросами. И это сработало!

Ловите еще 5 советов по подготовке:

  1. Разговаривайте, а не рассказывайте. Важно не просто отчитать свою речь, а настроить контакт с аудиторией. Поэтому не забудьте познакомиться со слушателями в начале: расскажите о себе, призовите к вопросам, поставьте их ответный зал.
  2. Еще одна крутая техника – парадоксальная интенция. Смысл в том, чтобы определить свой страх, вообразить, что он произошел, и довести свои переживания до абсурда. Например, вы на сцене и над вами стали смеяться. Какова будет ваша реакция? Может быть, вы отшутитесь и поощрите публику посмеяться вместе с вами? Итак, переведите свои переживания в положительные эмоции.
  3. Создайте памятные моменты, которые останутся в воспоминаниях слушателей. Добавьте мемы и интересные сравнения к своей презентации, важные цифры, истории, которые откликнутся людям.
  4. Избегайте сложной профессиональной лексики и обязательно объясняйте все термины. Если этого не сделать, человек может просто упустить внимание и прекратить осознавать ваш рассказ.
  5. Чтобы немного расслабиться и настроиться на позитив, не забудьте себе пообещать какой-нибудь подарок. Некая компенсация за стресс. К примеру, запишитесь на массаж на следующий день, или купите себе то, что давно откладывали.

И в результате…

Помните, что публичные выступления — это возможность выразить свои идеи и повлиять на окружающих. А всякий страх исчезает после длительной работы над собственными навыками. Поэтому тренируйтесь, выступайте и поражайте аудиторию своей энергией!