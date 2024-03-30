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Публічні виступи як інструмент просування: як побороти страх публіки
Не так давно я і сама починала свій шлях виступів і хочу поділитись, як мені вдалося побороти цей страх. Розберімось у цій статті, як нам навчитися "бути в ефірі" та водночас не тремтіти від страху під час публічних виступів.
Сьогодні ми з усіх сторін чуємо про розвиток свого особистого бренду. Він допомагає представити себе новій авдиторії та досягати своїх бізнес-цілей. А одним із головних інструментів для просування себе є публічні виступи. Харві Коулман, бізнес-консультант і автор книжки "Як стати впливовим", виокремлює три ключових чинники професійного успіху в кар'єрі: ефективність, імідж та "час в ефірі", тобто вміння бути на видноті.
Цікаво, що якщо імідж та продуктивність праці впливають на вашу кар'єру на 30% і 10% відповідно, то вміння привернути до себе увагу охоплює всі 60%. Тому розберімось у цій статті, як нам навчитися "бути в ефірі" та водночас не тремтіти від страху.
Звідки виникає страх публічних виступів?
Розуміння причин виникнення страху — перше й найголовніше. Найчастіше він пов'язаний із наступним:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Невпевненість у собі. Люди, які бояться виступати перед публікою, часто відчувають себе невпевненими у своїх силах та силі своєї особистості. Що тут приховувати, у мене також була така ситуація, коли я виступала з лекцією про івенти на заході, де зібралися найкращі піарники України. Тоді я дуже розхвилювалася, що інформація, якою я поділюсь, буде їм не цікава, і вони подумають, що я просто аматор. Проте це питання швидко вирішилось: ми змістили акцент на кейси команди, бо це завжди цікаво. У результаті після виступу до мене підійшло багато людей, щоб обмінятися контактами та домовитися про подальшу співпрацю. Тому не давайте своїм комплексам меншовартості розвиватися і памʼятайте, що вам потрібен досвід, а з ним прийде і впевненість.
Боязнь критики. Багато людей бояться, що їхній виступ буде погано сприйнятий авдиторією. Вони переживають, що їх будуть критикувати, висміювати, ба навіть ображати. Але просто повірте: критикують ті, хто нічого не робить. Будь-який спікер знає, як багато ресурсу потрібно для підготовки, і як багато емоцій може виникати через виступи, тому вони точно не засудять і навіть підтримають.
Бий, біжи… тремти? Кожен відчуває хвилювання по-своєму: в одних тремтять руки та голос, в інших підвищується пітливість, прискорюється серцебиття. Але, можливо, вам стане легше, якщо ви зрозумієте, що в стресі перед публічними виступами ви не одинокі. Дослідження "The Times" показують, що в багатьох людей страх виступу перед авдиторією сильніший за страх смерті.
Спробуйте змінити своє ставлення до цих симптомів. Страх — це захисний механізм нашого організму. Але подумайте про наступне — якщо ви хвилюєтесь, значить, ви готувалися, ви професійні, для вас просто важливо те, що ви робите. Крім того, усі ці симптоми хвилювання — це прояви того, що організм готує нас бігти або бити. Звичайно, махати кулаками на сцені не найкраща ідея, але ви можете спробувати ходити й жестикулювати. Не дарма багато ораторів активно рухаються на сцені.
Від теорії до дій
Ось 5 порад, як ви можете працювати зі своїм відчуттям страху перед публікою:
Підготовка й ще раз підготовка. Ретельно продумайте структуру свого виступу, підготуйте необхідні матеріали та потренуйтеся вдома. Від цього залежить ваша впевненість.
Якщо є така можливість, зробіть репетицію матеріалу вже на локації. Так ви зможете зрозуміти завчасно, як тримати мікрофон і де поставити стаканчик із водичкою, спробуєте перемикати слайди презентації, щоб не сталося непорозумінь у процесі, і просто відчуєте сцену. Може здатися, що про підготовку говорять усі. Але просто повірте — це дійсно мастхев. Одного разу мені довелося переконатись у цьому: мене запросили на лекцію за три дні до початку. Звичайно, я підготувала презентацію та інформацію, якою хочу поділитись. Але, на жаль, не мала достатньо часу, щоб прочитати матеріал декілька разів. Як результат, я розгубила під час розповіді важливі деталі, а продуманий сторітел був порушений.
Тому не варто сподіватися на гарний випадок — краще прочитайте текст ще раз.
Візьміть із собою команду. Ви ставите запитання залу, а у відповідь тиша? Страшний момент, який уявляє собі кожен. Щоб уникнути таких незручностей, візьміть із собою команду. Вони зможуть підстрахувати вас у будь-який момент. Наприклад, на одному зі своїх виступів я хвилювалась і попросила декількох членів команди infocus.assist зайняти місця в різних кутах залу, щоб під час промови було не так страшно дивитися на авдиторію, я дивилась по черзі на своїх колег. А їхні посмішки підтримували мене протягом усього виступу. Крім того, що може бути краще за слова підтримки до та обійми після сцени?
Практикуйтесь у виступах перед малою авдиторією. Починайте з виступів перед друзями та близькими, а потім поступово збільшуйте розмір авдиторії.
До прикладу, останнього разу я спочатку розповідала лекцію своїй колезі і ми виявляли слабкі місця. А потім, напередодні, я зібрала декілька своїх друзів, виступила перед ними та отримала ще й додаткову підтримку. А якщо такої можливості немає, спробуйте записати свій виступ на відео та подивіться на себе з іншої сторони. Так ви зможете зрозуміти свої слабкі місця і підготуватися тут ще краще. Знайдіть своє заспокійливе. Якщо працювати зі страхом не вдається, то, можливо, є сенс розглянути заспокійливе. Це не обов'язково повинні бути пігулки. Можливо, вас заспокоює щось солоденьке, спокійна музика або бокал ігристого. Пам'ятайте, що тут усе індивідуально: наприклад, алкоголь може навпаки ще більше збудити нервову систему, а його надмірне споживання може також нашкодити вашому здоров’ю.
Будьте в контакті з авдиторією. Виступ — це завжди обмін енергією і майже завжди позитивною. Тому спробуйте не просто зациклюватися на своїй презентації, а поспілкуватися зі слухачами.
Ставте їм питання, адже це не тільки зробить ваш виступ цікавішим, а й допоможе вам заспокоїтись. Коли ви слухатимете відповіді та слідкуватимете за реакцією залу, ваш фокус перенесеться зі страху на авдиторію.
А якщо боїтесь тиші, то вигадайте цікавий інтерактив. Не завжди в залі є "ліс рук", тому спробуйте в такий спосіб розворушити авдиторію самостійно. Наприклад, ви можете за влучне питання робити маленькі подарунки. Наприклад, на початку одного з моїх виступів я оголосила, що в кінці я подарую сертифікат на наш сервіс 3 людям з найцікавішими запитаннями. І це спрацювало!
Ловіть ще 5 порад про підготовку:
- Розмовляйте, а не розповідайте. Важливо не просто відчитати свою промову, а налаштувати контакт із авдиторією. Тому не забудьте познайомитися зі слухачами на початку: розкажіть про себе, заохотьте до питань, поставте їх залу у відповідь.
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Ще одна крута техніка — парадоксальна інтенція. Сенс в тому, щоб визначити свій страх, уявити, що він відбувся, і довести свої переживання до абсурду. Наприклад, ви на сцені й з вас почали сміятись. Якою буде ваша реакція? Можливо, ви віджартуєтеся та заохотите публіку посміятися разом із вами? Тож переведіть свої переживання в позитивні емоції.
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Створіть памʼятні моменти, які залишаться в спогадах слухачів. Додайте меми й цікаві порівняння до своєї презентації, важливі цифри, історії, які відгукнуться людям.
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Уникайте складної професійної лексики та обов’язково пояснюйте всі терміни. Якщо цього не зробити, людина може просто втратити увагу та припинити усвідомлювати вашу розповідь.
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Щоб трошки розслабитись і налаштуватися на позитив, не забудьте собі пообіцяти якийсь подарунок. Така собі компенсація за стрес. Наприклад, запишіться на масаж на наступний день, або купіть собі те, що давно відкладали.
І в результаті…
Памʼятайте, що публічні виступи — це можливість виразити власні ідеї та вплинути на оточення. А будь-який страх зникає після тривалої роботи над власними навичками. Тому тренуйтеся, виступайте і вражайте авдиторію своєю енергією!