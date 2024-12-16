Россияне продолжают терять европейский рынок газа: расторжение договора с OMV и победу "Нафтогаза" в суде

Исторически главным поставщиком природного газа для Европы была Россия, которая имела долгосрочные соглашения на поставку газа для европейских стран. Несмотря на аннексию Крыма в 2014 году и захват части Донецкой и Луганской областей, европейские страны продолжали покупать российский газ, развивая сотрудничество со страной-террористом. Основная причина — цена российского газа, которая была ниже долгосрочных контрактов.

Одним из первых российских клиентов в Европе была австрийская энергетическая компания OMV , которая в 2018 году продлила долгосрочный контракт на поставку газа с российской компанией "Газпром экспорт" до 2040 года. Австрия традиционно считалась благосклонной страной в РФ, о чем свидетельствует посещение Путина свадьбы бывшего министерства иностранных дел Австрии в 2018 году.

Однако начало полномасштабной войны против Украины в 2022 году изменило европейские отношения с Россией, даже для таких стран, как Австрия. Россия на газовом рынке активно готовилась к военному вторжению в Украину, искусственно создавая энергетический кризис в Европе, чтобы континенту было сложнее отказаться от российского газа.

Так, в 2021 году российский "Газпром" прекратил поставки газа по газопроводу "Ямал", а также не заполнял европейские хранилища, владельцем которых он являлся. значений – свыше €200/ MWh .

Европейские страны постепенно декларировали желание отказаться от российского газа, однако в условиях созданного РФ кризиса пытались делать это осторожно. Хорошим примером является другая зависимая от российского газа страна г. Германия, получавшая основные объемы газа через "Северный поток — 1". Одна из крупнейших экономик Европы полностью полагалась на трубопроводный газ, не имея планов по построению LNG терминалов. Однако, уже в конце 2022 года страна запустила в эксплуатацию первый терминал по приему LNG , а до сегодняшнего дня количество терминалов возросло до 4, еще два планируется запустить в следующем году.

В отличие от других стран Австрия в своих сообщениях довольно вяло сообщала о диверсификации поставок и намерениях отказаться от российского газа. Несмотря на это, австрийская компания OMV активно готовилась к отказу от российского газа. Компания за последние годы заключила ряд контрактов с крупными европейскими поставщиками газа, такими как Shell , BP , TotalEnergies и другие, обеспечивая себе резервные маршруты поставок в случае остановки российского газа.

Кроме того, OMV вела арбитраж по взысканию с "Газпрома" средств за непоставленный природный газ в 2022 году, когда Россия требовала от клиентов оплаты в рублях, в очередной раз шантажируя европейские страны. Суд в ноябре 2024 года присудил взыскание €230 в пользу OMV . Австрийская компания отметила, что в случае неуплаты будет взимать эти средства в рамках действующего контракта.

После таких заявлений "Газпром экспорт" 16 ноября полностью прекратил поставки газа по долгосрочному контракту. Для OMV это стало излишней причиной досрочно расторгнуть контракт, который компания и сделала 11 декабря. Отдельные эксперты называли Австрию среди стран, стремящихся сохранить транзит российского газа через Украину после завершения действующего соглашения. Однако, действия OMV показали, что страна не нуждается в российском газе и полностью готова к завершению транзита.

Другой важной новостью декабря стала очередная победа "Нафтогаза" в международном арбитражном суде против РФ. Верховный суд Королевства Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы России об отмене Частичного решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, причиненного незаконной экспроприацией активов Группы "Нафтогаз" в Крыму.

Таким образом, нидерландский суд во второй раз и окончательно подтвердил законность и действие решения Гаагского арбитражного трибунала.

Напомним, 22 февраля 2019 года трибунал подтвердил свою юрисдикцию в арбитражном производстве и установил, что РФ экспроприировала активы Группы "Нафтогаз" в Крыму в нарушение положений межправительственного соглашения между Украиной и РФ.

В апреле 2023 года суд принял Окончательное решение по делу, которым "Нафтогазу" была присуждена компенсация в размере около $5 млрд. Россия пыталась обжаловать это решение, однако безуспешно.

Маловероятно, что Россия добровольно заплатит компенсацию для "Нефтегаза", однако украинская компания активно работает над взысканием средств из-за арестов активов РФ в разных странах. К примеру, по ходатайству "Нафтогаза" окружной суд г. Хельсинки наложил арест на отдельные активы России на территории Финляндии.

Позитивное решение в пользу "Нафтогаза" также может послужить примером для других компаний, подавших схожие арбитражные иски против РФ за захваченные активы в Крыму. Аналогичные решения могут появиться как следствие захваченных активов украинских компаний во время российского полномасштабного вторжения.