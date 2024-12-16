Росіяни продовжують втрачати європейський ринок газу: розірвання договору з OMV та перемога "Нафтогазу" в суді

Історично, головним постачальником природного газу для Європи була Росія, яка мала довгострокові угоди на постачання газу для європейських країн. Не дивлячись на анексію Криму у 2014 році та захоплення частини Донецької та Луганської областей, європейські країни продовжували купувати російський газ, розвиваючи співробітництво з країною-терористом. Основна причина — ціна російського газу, яка була нижчою за довгостроковими контрактами.

Одним із перших російських клієнтів у Європі була австрійська енергетична компанія OMV, яка у 2018 році продовжила довгостроковий контракт на постачання газу з російською компанією "Газпром експорт" до 2040 року. Австрія традиційно вважалася прихильною країною до РФ, про що свідчить відвідини Путіна весілля колишньої міністерки закордонних справ Австрії у 2018 році.

Однак, початок повномасштабної війни проти України у 2022 році змінив європейські відносини з Росією, навіть для таких країн, як Австрія. Росія на газовому ринку активно готувалася до військового вторгнення в Україну, штучно створюючи енергетичну кризу в Європі, щоб континенту було складніше відмовитися від російського газу.

Так, у 2021 році російський "Газпром" припинив постачання газу по газопроводу "Ямал", а також не заповнював європейські сховища, власником яких він був. У результаті цього в перші дні вторгнення наприкінці лютого 2022 року ціни на природний газ у Європі злетіли до рекордних значень – понад €200/MWh.

Європейські країни поступово декларували бажання відмовитися від російського газу, однак в умовах створеної РФ кризи, намагалися робити це обережно. Хорошим прикладом є інша залежна від російського газу країна м Німеччина, що отримувала основні обсяги газу через "Північний потік – 1". Одна з найбільших економік Європи повністю покладалася на трубопровідний газ, не маючи планів щодо побудови LNG терміналів. Проте, вже наприкінці 2022 року країна запустила в експлуатацію перший термінал з прийому LNG, а до сьогодні кількість терміналів зросла до 4, ще два планується запустити наступного року.

На відміну від інших країн, Австрія у своїх повідомленнях доволі в’яло повідомляла про диверсифікацію постачань та наміри відмовитися від російського газу. Не дивлячись на це, австрійська компанія OMV активно готувалася до відмови від російського газу. Компанія протягом останніх років уклала ряд контрактів з великими європейськими постачальниками газу, такими як Shell, BP, TotalEnergies та інші, забезпечуючи собі резервні маршрути постачань у разі зупинки російського газу.

Крім того, OMV вела арбітраж щодо стягнення з "Газпрому" коштів за непоставлений природний газ у 2022 році, коли Росія вимагала від клієнтів оплати у рублях, черговий раз шантажуючи європейські країни. Суд у листопаді 2024 року присудив стягнення €230 на користь OMV. Австрійська компанія зазначила, що у разі несплати буде стягувати ці кошти у рамках діючого контракту.

Після таких заяв "Газпром експорт" 16 листопада повністю припинив постачання газу за довгостроковим контрактом. Для OMV це стало зайвою причиною достроково розірвати контракт, що компанія і зробила 11 грудня. Окремі експерти називали Австрію серед країн, що будуть прагнути зберегти транзит російського газу через Україну після завершення діючої угоди. Однак, дії OMV показали, що країна не потребує російського газу та повністю готова до завершення транзиту.

Іншою важливою новиною грудня стала чергова перемога "Нафтогазу" в міжнародному арбітражному суді проти РФ. Верховний суд Королівства Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги Росії щодо скасування Часткового рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи Нафтогаз у Криму.

Таким чином, нідерландський суд вдруге та остаточно підтвердив законність та чинність рішення Гаазького арбітражного трибуналу.

Нагадаю, 22 лютого 2019 року трибунал підтвердив свою юрисдикцію в арбітражному провадженні та встановив, що РФ експропріювала активи Групи Нафтогаз у Криму в порушення положень міжурядової угоди між Україною та РФ. У липні 2022 року Апеляційний суд м. Гааги відхилив заяву РФ щодо скасування попереднього рішення.

У квітні 2023 року суд прийняв Остаточне рішення у справі, яким «Нафтогазу» було присуджено компенсацію у розмірі близько $5 млрд. росія намагалася оскаржити це рішення, однак безуспішно.

Малоймовірно, що Росія добровільно заплатить компенсацію для "Нафтогазу", проте українська компанія активно працює над стягненням коштів через арешти активів РФ у різних країнах. До прикладу, за клопотанням Нафтогазу окружний суд м. Гельсінкі наклав арешт на окремі активи Росії на території Фінляндії.

Позитивне рішення на користь «Нафтогазу» також може стати прикладом для інших компаній, що подали схожі арбітражні позови проти РФ за захоплені активи в Криму. Аналогічні рішення можуть також з’явитися як наслідок захоплених активів українських компаній під час російського повномасштабного вторгнення.