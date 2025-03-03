Рынок электроэнергии в феврале: (не)достаточный импорт, цены и ожидания от марта

В феврале 2025 г. Украина увеличила импорт электроэнергии почти на 30%, по сравнению с январем 2025 — до 244 тыс. МВт·час. Наибольшую часть в структуре импорта занимают Венгрия и Словакия.

Импорт электроэнергии

Увеличение импорта в феврале было ожидаемым из-за похолодания и продолжения атак на энергетическую инфраструктуру. Но технические возможности не использовались и на 50%, несмотря на применение ограничений для промышленности и бизнеса. Подавляющая часть поставок из-за границы поступает в рамках Постановления КМУ о 60% импорта во избежание отключений. На коммерческие сегменты импорт почти не поступает.

Импорт электроэнергии в феврале 2025 г., МВт·час

Источник: мониторинг ExPro на основе данных ENTSO-E Transparency Platform

"Укрэнерго" в феврале вводило ограничения для промышленности и бизнеса преимущественно в часы утреннего и вечернего пика. Именно в эти часы есть дополнительная потребность в импорте, но прайскепы на украинском рынке, которые и дальше ограничивают поставки электроэнергии из-за границы. Ведь самая большая разница между ценой в Украине и рынках соседних стран (Словакия, Венгрия, Румыния) наблюдается в эти периоды суток.

Спотовые рынки в феврале

Средневзвешенная цена на рынке "на сутки вперед" в Украине в феврале выросла на 3% — до 6042 грн/МВт·час. Это самый высокий показатель за период существования рынка. Средневзвешенный показатель для ВДР достиг 6531 грн/МВт·ч, что на 11,85% больше цены января.

Индексы разных типов нагрузки (база, пик, внепик) в соседних странах почти во все дни февраля превышали украинские показатели, за исключением Польши. Индекс "базы" в Румынии и Словакии превышал отметку в 200 евро/МВт·час внутри и в конце месяца.

Объем реализации на РДН в ОЭС Украины в феврале вырос на 13% к январю 2025 г. – до 2,9 млн МВт·час. По сравнению с февралем 2024 г. купля-продажа выросла на 69%. Средний объем предложения за сутки составил 122 тыс. МВт·час, спроса — 108 тыс. МВт·год.

Ожидание марта

Обычно в марте наблюдается тенденция к снижению цен на рынке электроэнергии, что связано с потеплением и ростом генерации ВИЭ. Однако пока месячный индекс базовой нагрузки по расчетам УЭБ составил 5611 грн/МВт·ч, что на 3% больше цены на ресурс февраля. Такой показатель был обусловлен результатами торгов "Энергоатома".

Уже с марта начинается ремонтная кампания на украинских атомных электростанциях, что повлияет на предложение на рынке. Как отмечено в прогнозе гидрометеорологического центра, в течение осенне-зимнего периода 2024-2025 гг. в бассейнах всех рек Украины сложились неблагоприятные гидрометеорологические условия для формирования весеннего половодья. Таким образом, резкого увеличения поколения на ГЭС не следует ожидать.

В то же время, никаких предпосылок усиления ограничений потребителей и введения жестких графиков отключения нет. Наиболее существенным фактором влияния на работу энергосистемы остаются обстрелы со стороны РФ.