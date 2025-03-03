Ринок електроенергії у лютому: (не)достатній імпорт, ціни та очікування від березня

У лютому 2025 р. Україна збільшила імпорт електроенергії на майже 30%, у порівнянні з січнем 2025 — до 244 тис. МВт-год. Найбільшу частку у структурі імпорту займають Угорщина та Словаччина.

Імпорт електроенергії

Збільшення імпорту у лютому було очікуваним через похолодання та продовження атак на енергетичну інфраструктуру. Але технічні можливості не використовувались і на 50%, попри застосування обмежень для промисловості та бізнесу. Наразі переважна частина поставок з-закордону надходить в рамках Постанови КМУ про 60% імпорту задля уникнення відключень. На комерційні сегменти імпорт майже не надходить.

Імпорт електроенергії у лютому 2025 р., МВт·год

Джерело: моніторинг ExPro на основі даних ENTSO-E Transparency Platform

"Укренерго" у лютому вводило обмеження для промисловості та бізнесу переважно у години ранкового та вечірнього піка. Саме в ці години є додаткова потреба в імпорті, але прайскепи на українському ринку, які й надалі обмежують поставки електроенергії з-закордону. Адже найбільша різниця між ціною в Україні та на ринках сусідніх країн (Словаччина, Угорщина, Румунія) спостерігається у ці періоди доби.

Спотові ринки у лютому

Середньозважена ціна на ринку "на добу наперед" в Україні у лютому зросла на 3% - до 6042 грн/МВт·год. Це є найвищим показником за період існування ринку. Середньозважений показник для ВДР досягнув 6531 грн/МВт·год, що на 11,85% більше ціни січня.

Індекси різних типів навантаження (база, пік, позапік) у сусідніх країнах майже в усі дні лютого перевищували українські показники, за винятком Польщі. Індекс «бази» у Румунії та Словаччині перевищували позначку в 200 євро/МВтг всередині та наприкінці місяця.

Обсяг реалізації на РДН в ОЕС України у лютому зріс на 13% до січня 2025 р. – до 2,9 млн МВт·год. У порівнянні з лютим 2024 р., купівля-продаж зросли на 69%. Середній обсяг пропозиції за добу сягнув 122 тис. МВт·год, попиту — 108 тис. МВт·год.

Очікування на березень

Зазвичай у березні спостерігається тенденція до зниження цін на ринку електроенергії, що повʼязано з потеплінням та зростанням генерації з ВДЕ. Проте поки місячний індекс базового навантаження за розрахунками УЕБ склав 5611 грн/МВт·год, що на 3% більше за ціну на ресурс лютого. Такий показник був зумовлений результатами торгів "Енергоатому".

Вже з березня розпочинається ремонтна кампанія на українських атомних електростанціях, що вплине на пропозицію на ринку. Як зазначено в прогнозі гідрометеорологічного центру, упродовж осінньо-зимового періоду 2024-2025 рр. в басейнах всіх річок України склалися несприятливі гідрометеорологічні умови для формування весняного водопілля. Таким чином, різкого збільшення генерації на ГЕС не слід очікувати.

Водночас жодних передумов посилення обмежень споживачів та введення жорстких графіків відключення немає. Найбільш суттєвим фактором впливу на роботу енергосистеми лишаються обстріли з боку РФ.