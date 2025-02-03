Рынок электроэнергии в январе: цены, импорт и гарантии происхождения

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в Украине в январе 2025 г. снизилась на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем — до 5817 грн/МВт·ч. Общий объем реализации на этом сегменте рынка за месяц составил 2,63 млн МВт·ч, что чуть больше уровня декабря, однако на 30% больше показателя января 2024 г.

Импорт электроэнергии в январе сократился более чем на 50% — до почти 189 тыс. МВт·год. Такое понижение было обусловлено улучшением ситуации в энергосистеме и достаточностью внутреннего ресурса. Также повезло и с погодными условиями. В феврале ожидается похолодание, что повлияет на спрос на рынке и может повлечь за собой кратковременный рост цен. Напомним, что Украина может еще дополнительно импортировать электроэнергию из стран ЕС, в настоящее время пересечение используется только на 20-30%.

Индекс базовой нагрузки в Украине, Венгрии, Словакии, Румынии и Польше, EUR / MWh

Источник: мониторинг ExPro на основе данных "Оператора рынка", HUPX, Okte, Opcom, NordPool

С конца 2024 года информация о торговле электроэнергией ограничена, данные по аукционам недоступны. В то же время, по расчетам Украинской энергетической биржи, индекс базовой нагрузки на февраль 2025 г. составил 5413 грн/ МВт·ч , что на почти 2% выше индекс января. По данным участников рынка, на сегмент двусторонних договоров выходят новые компании — в частности, "Биогаз-Украина", одним из конечных бенефициаров которой является Олег Шурма, брат Ростислава Шурмы, экс-замруководителя Офиса Президента. Как сообщили в ExPro , компания переводит одну очередь биогазового энергетического комплекса на производство электрической энергии из природного газа.

Гарантии происхождения

Несмотря на запуск торгов гарантиями происхождения электроэнергии, спрос на такой ресурс остается минимальным. Аукционы проводятся на площадке Оператора рынка и Украинской энергетической биржи. В январе на платформе "Оператора рынка" удалось законтрактовать только 100 гарантий (эквивалентно 100 МВт· ч) по ресурсу "Гарантированного покупателя" (гидроэнергия сентября). На УЭБ также было только 2 результативных аукциона, на которых были проданы гарантии от "Гарантированного покупателя" на ресурс октября. Главной проблемой в торговле guarantees of origin остается отсутствие спроса. Уже неоднократно поднимался вопрос искусственного создания спроса для покупателей, но фактически пока эта тема "на стопе".

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