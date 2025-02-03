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Ринок електроенергії в січні: ціни, імпорт та гарантії походження
Середньозважена ціна електроенергії на ринку “на добу наперед” в Україні в січні 2025 р. знизилась на 2,5% у порівнянні з попереднім місяцем — до 5817 грн/МВт⋅год. Загальний обсяг реалізації на цьому сегменті ринку за місяць склав 2,63 млн МВт⋅год, що трохи більше за рівень грудня, проте аж на 30% більше за показник січня 2024 р.
Імпорт електроенергії у січні скоротився на понад 50% — до майже 189 тис. МВт⋅год. Таке зниження було зумовлено поліпшенням ситуації в енергосистемі та достатністю внутрішнього ресурсу. Також, пощастило і з погодними умовами. Водночас у лютому очікується похолодання, що вплине на попит на ринку та може зумовити короткочасне зростання цін. Нагадаємо, що Україна може ще додатково імпортувати електроенергію з країн ЄС, наразі перетин використовується лише на 20-30%.
Індекс базового навантаження в Україні, Угорщині, Словаччині, Румунії та Польщі, EUR/MWh
З кінця 2024 року інформація щодо торгівлі електроенергією є обмеженою, дані щодо аукціонів недоступні. Водночас за розрахунками Української енергетичної біржі, індекс базового навантаження на лютий 2025 р. склав 5413 грн/МВт⋅год, що на майже 2% вище за індекс січня. За даними учасників ринку, на сегмент двосторонніх договорів виходять нові компанії — зокрема, "Біогаз-Україна", одним з кінцевих бенефіціарів якої є Олег Шурма, брат Ростислава Шурми, екс-заступника керівника Офісу Президента. Як повідомили в ExPro, компанія переводить одну чергу біогазового енергетичного комплексу на виробництво електричної енергії з природного газу.
Гарантії походження
Попри запуск торгів гарантіями походження електроенергії, попит на такий ресурс залишається мінімальний. Аукціони проводяться на майданчику "Оператора ринку" та Української енергетичної біржі. У січні на платформі "Оператора ринку" вдалось законтрактувати лише 100 гарантій (еквівалентно 100 МВт⋅год) за ресурсом "Гарантованого покупця" (гідроенергія вересня). На УЕБ також було лише 2 результативних аукціони, на яких було продано гарантії від "Гарантованого покупця" на ресурс жовтня. Головною проблемою в торгівлі guarantees of origin лишається відсутність попиту. Вже неодноразово підіймалось питання щодо штучного створення попиту для покупців, але фактично поки ця тема "на стопі".
Нові задачі
До речі, у "Оператора ринку" розширюються повноваження — компанія стала адміністратором електронної системи репортингу щодо мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Розробка та впровадження системи проходитимуть у кілька етапів, включаючи: формування нормативно-правової бази для її функціонування; визначення форматів подачі даних і механізмів взаємодії з бізнесом; тестування платформи із залученням ключових учасників ринку. Цікаво, що, відповідно до пункту 12 Порядку функціонування та ведення електронної системи репортингу, Міненерго визначає адміністратора, який зокрема має відповідати такому критерію як "провадити господарську діяльність на ринку нафти та нафтопродуктів". Нагадаю, що "Оператор ринку" — це біржа, на якій проводяться торги електроенергією на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.