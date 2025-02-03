Ринок електроенергії в січні: ціни, імпорт та гарантії походження

Середньозважена ціна електроенергії на ринку “на добу наперед” в Україні в січні 2025 р. знизилась на 2,5% у порівнянні з попереднім місяцем — до 5817 грн/МВт⋅год. Загальний обсяг реалізації на цьому сегменті ринку за місяць склав 2,63 млн МВт⋅год, що трохи більше за рівень грудня, проте аж на 30% більше за показник січня 2024 р.

Імпорт електроенергії у січні скоротився на понад 50% — до майже 189 тис. МВт⋅год. Таке зниження було зумовлено поліпшенням ситуації в енергосистемі та достатністю внутрішнього ресурсу. Також, пощастило і з погодними умовами. Водночас у лютому очікується похолодання, що вплине на попит на ринку та може зумовити короткочасне зростання цін. Нагадаємо, що Україна може ще додатково імпортувати електроенергію з країн ЄС, наразі перетин використовується лише на 20-30%.

Індекс базового навантаження в Україні, Угорщині, Словаччині, Румунії та Польщі, EUR/MWh

Джерело: моніторинг ExPro на основі даних "Оператора ринку", HUPX, Okte, Opcom, NordPool

З кінця 2024 року інформація щодо торгівлі електроенергією є обмеженою, дані щодо аукціонів недоступні. Водночас за розрахунками Української енергетичної біржі, індекс базового навантаження на лютий 2025 р. склав 5413 грн/МВт⋅год, що на майже 2% вище за індекс січня. За даними учасників ринку, на сегмент двосторонніх договорів виходять нові компанії — зокрема, "Біогаз-Україна", одним з кінцевих бенефіціарів якої є Олег Шурма, брат Ростислава Шурми, екс-заступника керівника Офісу Президента. Як повідомили в ExPro, компанія переводить одну чергу біогазового енергетичного комплексу на виробництво електричної енергії з природного газу.

Гарантії походження

Попри запуск торгів гарантіями походження електроенергії, попит на такий ресурс залишається мінімальний. Аукціони проводяться на майданчику "Оператора ринку" та Української енергетичної біржі. У січні на платформі "Оператора ринку" вдалось законтрактувати лише 100 гарантій (еквівалентно 100 МВт⋅год) за ресурсом "Гарантованого покупця" (гідроенергія вересня). На УЕБ також було лише 2 результативних аукціони, на яких було продано гарантії від "Гарантованого покупця" на ресурс жовтня. Головною проблемою в торгівлі guarantees of origin лишається відсутність попиту. Вже неодноразово підіймалось питання щодо штучного створення попиту для покупців, але фактично поки ця тема "на стопі".

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