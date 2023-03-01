Сегодня государственный бюджет целесообразно освободить от покрытия ряда рисков

Подводя итоги 2022 года, прежде всего хочу подчеркнуть, что имею возможность писать эту колонку – благодаря защитникам и защитницам, волонтерам и всем украинцам, защищающим нашу Родину. Спасибо! Искренне и от всего сердца!

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В фокусе деятельности компаний страхового сектора Украины в течение 2022 было несколько ключевых задач. Это безопасность людей, защита информации, бесперебойное исполнение всех взятых на себя обязательств перед клиентами.

Страховщики в очень сжатые сроки перенесли в безопасные места свои IT -системы, что позволило операторам рынка с минимальными отклонениями бесперебойно предоставлять страховые услуги. Сказался и опыт перехода на дистанционное обслуживание клиентов во время пандемии COVID -2019, когда все процессы уже были налажены и отработаны. На самом деле, это очень помогло нам.

Но самое главное, что случилось с нами в 2022 году, это четкое осознание, что настоящая ценность Украины – наши люди! Война проявила всех. Такой сплоченности, оперативности и вовлеченности, думаю, мы и сами от себя не ожидали. Благодаря нашим людям украинец теперь для всего мира – символ непокорности, смелости и мужества. Все наши ресурсы, время и силы мы отдаем для приближения мира, защитники с оружием в руках, а мы, как представители бизнеса, должны создать благоприятные условия для эффективного восстановления Украины.

Сегодня у нас есть шанс заложить фундамент мощного нового государства, в центре внимания которого есть наши люди, граждане.

Крайне важно также достойно пройти тест на доверие перед всем международным сообществом.

Правительство Украины сформулировало пять приоритетов финансирования быстрого восстановления страны, в частности: энергетика, жилье, гуманитарное разминирование, восстановление критической и социальной инфраструктуры, помощь частному сектору. Логично, что и страховщики должны ориентироваться на эти приоритеты.

Среди действенных положительных сдвигов 2022 для страхового рынка Украины я бы назвал объединение двух профильных ассоциаций: Лиги страховых организаций Украины и Ассоциации «Страховой Бизнес». Мы консолидировали свои усилия и ресурсы для развития страхового рынка Украины. Времени на раскачку нет. Поэтому мы уже активно двигаемся вперед.

Следовательно, на 2023 год поставили как приоритетные задачи: содействие развитию страхового сектора Украины через усовершенствование нормативно-правовой базы и изменение подходов по трансформации рынка страхования.

Кроме того, мы определили точки роста, а именно активное внедрение новых видов страхования, что также позволит уменьшить давление на государственный бюджет.

Личные виды страхования: несчастные случаи на производстве для опасных работ, обязательное медицинское страхование начиная с критических заболеваний.

Страхование жизни, включая пенсионное страхование.

Страхование профессиональной ответственности, согласно законопроекту о страховании ответственности уполномоченных лиц по градостроительному контролю.

Страхование ответственности бизнеса, согласно законопроекту о первых шагах дерегулирования бизнеса путем страхования гражданской ответственности , в том числе страхования ответственности работодателя вместо проверок по пожарной безопасности .

Страхование от кибер-рисков.

Компании, члены наших ассоциаций, понимая состояние экономики страны, отмечают, что сегодня государственный бюджет целесообразно освободить от покрытия ряда рисков. Например, это разные стихийные бедствия – затопление, схождение лавин, экологические катаклизмы. Именно страховщики должны взять эти риски на себя, освободив госбюджет от чрезмерной финансовой нагрузки.

Развитие страхового рынка Украины, как и большинства других рынков, напрямую зависят от восстановления экономики страны. Я надеюсь, что отечественный бизнес будет активно участвовать в восстановлении и модернизации страны, поэтому потребность в страховой защите ключевых сопутствующих рисков также будет расти.

Я верю Вооруженным силам Украины, нашим защитникам и защитницам. И я очень надеюсь, что Украина сможет в послевоенное время справиться с внутренними проблемами и построить государство мечты. Всё зависит от нас!