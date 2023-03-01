Сьогодні державний бюджет доцільно звільнити від покриття низки ризиків

Підбиваючи підсумки 2022 року, перш за все хочу наголосити, що маю можливість писати цю колонку – завдяки захисникам і захисницям, волонтерам і усім українцям, які боронять нашу Батьківщину. Дякую! Щиро і від усього серця!

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У фокусі діяльності компаній страхового сектору України протягом 2022 року було кілька ключових завдань. Це безпека людей, захист інформації, безперебійне виконання усіх взятих на себе зобов’язань перед клієнтами.

Страховики у дуже стислі терміни перенесли у безпечні місця свої IT-системи і це дозволило операторам ринку з мінімальними відхиленнями безперебійно надавати страхові послуги. Дався взнаки і досвід переходу на дистанційне обслуговування клієнтів під час пандемії COVID-2019, коли усі процеси вже були налагодженні і відпрацьовані. Насправді, це неабияк допомогло нам.

Але найголовніше, що сталося з нами у 2022 році, це чітке усвідомлення, що справжня цінність України – наші люди! Війна проявила всіх. Такої згуртованості, оперативності і залученості, думаю, ми й самі від себе не очікували. Завдяки нашим людям українець тепер для всього світу – символ нескореності, сміливості і мужності. Всі наші ресурси, час і сили ми віддаємо для наближення миру, захисники зі зброєю у руках, а ми як представники бізнесу маємо створити сприятливі умови для ефективної відбудови України.

Сьогодні ми маємо шанс закласти фундамент потужної нової держави, в центрі уваги якої є наші люди, громадяни.

Вкрай важливо також гідно пройти тест на довіру перед усією міжнародною спільнотою.

Уряд України сформулював п’ять пріоритетів фінансування швидкої відбудови країни, зокрема: енергетика, житло, гуманітарне розмінування, відбудова критичної та соціальної інфраструктури, допомога приватному сектору. Логічно, що і страховики мають орієнтуватися на ці зазначені пріоритети.

Серед дієвих позитивних зрушень 2022 року для страхового ринку України я б назвав об’єднання двох профільних асоціацій: Ліги страхових організацій України і Асоціації «Страховий Бізнес». Ми консолідували свої зусилля і ресурси заради розвитку страхового ринку України. Часу на розкачку немає. Тому ми вже активно рухаємось вперед.

Відтак на 2023 рік поставили як пріоритетні завдання: сприяння розвитку страхового сектору України через вдосконалення нормативно-правової бази і зміна підходів щодо трансформації ринку страхування.

Крім того, ми визначили точки зростання, а саме – активне впровадження нових видів страхування, що також дозволить зменшити тиск на державний бюджет:

Особисті види страхування: нещасні випадки на виробництві для небезпечних робіт, обов’язкове медичне страхування, починаючи з критичних захворювань.

Страхування життя, у тому числі пенсійне страхування.

Страхування професійної відповідальності, відповідно до законопроекту щодо страхування відповідальності уповноважених осіб з містобудівного контролю.

Страхування відповідальності бізнесу, відповідно до законопроекту щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності , в тому числі страхування відповідальності роботодавця замість перевірок із пожежної безпеки .

Страхування від кібер-ризиків.

Компанії, що є членами наших асоціацій, розуміючи стан економіки країни, зазначають, що сьогодні державний бюджет доцільно звільнити від покриття низки ризиків. Наприклад, це різні стихійні лиха – затоплення, сходження лавин, екологічні катаклізми. Саме страховики мають взяти ці ризики на себе, звільнивши держбюджет від надмірного фінансового навантаження.

Розвиток страхового ринку України, як власне і більшості інших ринків, напряму залежать від відновлення економіки країни. Я сподіваюсь, що вітчизняний бізнес братиме активну участь у відбудові і модернізації країни, відтак потреба у страховому захисті ключових супутніх ризиків також зростатиме.

Я вірю Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям. І я дуже сподіваюсь, що Україна зможе у післявоєнний час подолати внутрішні проблеми і побудувати державу мрії. Все залежить від нас!