Сила коллабораций: почему украинские B2B компании делают ставку на партнерский маркетинг

Сегодня партнерский маркетинг становится важным инструментом для развития компаний в разных нишах. Примеры успешных коллабораций показывают, как бизнесы могут объединять свои ресурсы, расширять аудиторию и добиваться общих выгод. В этой статье поделюсь примерами того, как украинские компании B2B используют партнерский маркетинг для расширения своих возможностей и почему партнерские стратегии стали важным инструментом адаптации бизнеса во время войны.

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Война изменила все, но не остановила: как работает партнерский маркетинг на 4-й год полномасштабной войны

Одной из ключевых тенденций стало быстрое перепрофилирование партнерского маркетинга на европейские рынки. В этот период он стал инструментом, который позволил компаниям без локального влияния или релевантного портфолио интегрироваться на новые рынки через white label сотрудничества. Это позволило локальным бизнесам привлекать партнеров, предлагавших их услуги, формируя комплексные решения "под ключ". К примеру, в сфере маркетинга популярными стали коллаборации с командами разработчиков: на этапе создания сайтов интегрировали SEO-специалистов, предлагая клиентам готовые решения.

Украинские специалисты благодаря конкурентным рейтингам стали привлекательными партнерами для международного бизнеса. Такое сотрудничество до сих пор помогает не только получить опыт в новых нишах, но и усилить позиции на глобальных рынках, даже если часть кейсов остается под NDA. Мы в Netpeak оперативно адаптировали партнерский маркетинг к новым условиям. В первую очередь, сфокусировались на странах с большой украинской диаспорой: Польше и Канаде, а также на стратегически важных рынках Германии, Великобритании и США. Если углубиться дальше, первый значительный толчок развитию партнерского маркетинга произошел под пандемии COVID-19, когда спрос на аутстаф услуги резко возрос. Бизнесы оптимизировали расходы, предпочитая senior-специалистов из Украины вместо дорогих локальных специалистов. В результате сформировался спрос на партнерские департаменты даже в таких нишах как SaaS-платформы, дизайн-агентства и брендинговые студии.

В настоящее время инфраструктура партнерского маркетинга в Украине находится на этапе становления. Институт партнерства только формируется, бизнесы нуждаются в большей платформе для взаимодействия и нетворкинга. Партнерские инициативы становятся не просто возможностью привлекать дополнительные ресурсы, но способ совместно преодолевать вызовы и создавать образовательные возможности для всех участников экосистемы.

Одной из самых активных ниш консалтинг — компании этого сегмента демонстрируют высокую динамику в создании партнерских инициатив и поиска новых форматов сотрудничества.

Вторым важным направлением стали образовательные платформы. К примеру, компания Laba активно сотрудничает с крупными бизнесами Украины, интегрируя экспертов как спикеров в свои образовательные программы. Но главная ценность такого партнерства кроется в рекомендациях, предоставляемых платформой для развития специалистов.

Еще одно открытие нашей команды стали SaaS-платформы. Этот сегмент не только заинтересован в партнерстве, но структурно подходит к организации таких проектов. Например, компания 10 Systems построила эффективную модель сотрудничества, включая четко сформированную сетку комиссий за продажу продуктов, что делает партнерство прозрачным и выгодным для всех участников.

Также стоит упомянуть и телекоммуникационный бизнес, демонстрирующий системный подход к партнерским программам. Многие компании этой ниши показывают пример успешного взаимодействия через создание специальных платформ, включающих каталоги услуг, возможность проведения общих вебинаров и интервью с партнерами. Эти форматы не только способствуют обмену опытом, но и создают дополнительную ценность для участников рынка.

Чек-лист: как выбрать партнера для украинской B2B-компании в условиях войны

Сегодня выбор партнеров для украинских B2B компаний подчинен достаточно жестким критериям, обусловленным как экономической ситуацией, так и политическими реалиями.

Первый и обязательный шаг – аудит компании-партнера на предмет ее экономической деятельности. Особое внимание уделяется происхождению бенефициаров, в частности, имеют ли они связи со странами-агрессорами. В ходе коммуникации важно не только понять политическую позицию партнера, но и проверить ее через внутренние ресурсы. На моем опыте были случаи, когда потенциальные партнеры сначала представили себя на словах как проукраинские, но их материалы свидетельствовали о сотрудничестве с Россией. Очевидно, что такие кейсы сразу делают невозможными дальнейшие отношения, ведь бизнес, поддерживающий страну-агрессора, не может быть надежным партнером.

Вторым ключевым аспектом является репутация. Отзывы на открытых платформах, таких как Clutch для разработки, являются важными индикаторами надежности. Интересный аспект бизнесов с сильными ценностями – работа с отрицательными ледами. Если по определенным причинам клиент не выбирает этот бизнес (например, из-за несоответствия бюджета или юридических условий), они готовы рекомендовать их своим партнерам. Такой подход направлен на усиление взаимодействия в украинской бизнес-среде, мы практикуем вместе с командой. Да, это делают не все компании и не всегда, но, по моему мнению, именно это формирует устойчивость и работает эффективно для обеих сторон, потому что сейчас мы работаем на одну общую цель — победу.

Для украинских B2B компаний важно найти баланс между сохранностью клиента и использованием партнерского маркетинга. Многие компании обходят традиционные форматы из-за страха потерять контроль над проектами, предпочитая индивидуальный подход, чтобы сохранить взаимовыгодные отношения с клиентом. Однако, если сравнивать бюджеты на разработку и маркетинг, между ними существует существенная разница — стоимость для маркетинга может быть значительно ниже, чем для разработки.

Отмечу также, что индивидуальные партнерства играют значительную роль в развитии партнерской сети. Мы в Netpeak протестировали эту гипотезу и пришли к выводу, что этот формат сотрудничества является одним из наиболее эффективных на данный момент. Он обеспечивает двустороннюю выгоду: физические лица получают дополнительный источник дохода, а компания – стабильный поток лидов для собственных каналов.

Еще одним важным фактором для каждой компании, независимо от ниши, является узнаваемость на рынке. Чем сильнее бренд компании, тем легче наладить коммуникацию с маркетинговыми партнерами и создать общие предложения, позволяющие повысить LTV клиента.