Сила колаборацій: чому українські B2B компанії роблять ставку на партнерський маркетинг

Сьогодні партнерський маркетинг стає важливим інструментом для розвитку компаній у різних нішах. Приклади успішних колаборацій демонструють, як бізнеси можуть об’єднувати свої ресурси, розширювати аудиторію та досягати спільних вигод. У цій статті поділюсь прикладами того, як українські B2B-компанії використовують партнерський маркетинг для розширення своїх можливостей та чому партнерські стратегії стали важливим інструментом адаптації бізнесу під час війни.

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Війна змінила все, але не зупинила: як працює партнерський маркетинг на 4-й рік повномасштабної війни

Однією з ключових тенденцій стало швидке перепрофілювання партнерського маркетингу на європейські ринки. У цей період він став інструментом, який дозволив компаніям без локального впливу чи релевантного портфоліо інтегруватися на нових ринках через white label співпраці. Це дало змогу локальним бізнесам залучати партнерів, які пропонували їхні послуги, формуючи комплексні рішення "під ключ". Наприклад, у сфері маркетингу популярними стали колаборації з командами розробників: на етапі створення сайтів інтегрували SEO-фахівців, пропонуючи клієнтам готові рішення.

Українські спеціалісти, завдяки конкурентним рейтам, стали привабливими партнерами для міжнародного бізнесу. Така співпраця і досі допомагає не лише отримати досвід у нових нішах, але й посилити позиції на глобальних ринках, навіть якщо частина кейсів залишається під NDA. Ми в Netpeak оперативно адаптували партнерський маркетинг до нових умов. В першу чергу сфокусувались на країнах із великою українською діаспорою: Польщі та Канаді, а також на стратегічно важливих ринках Німеччини, Великобританії та США. Якщо заглибитись далі, перший значний поштовх розвитку партнерського маркетингу стався під пандемії COVID-19, коли попит на аутстаф послуги різко зріс. Бізнеси оптимізували витрати, надаючи перевагу senior-спеціалістам з України замість дорогих локальних фахівців. У результаті сформувався попит на партнерські департаменти навіть у таких нішах, як SaaS-платформи, дизайн-агенції та брендингові студії.

Зараз інфраструктура партнерського маркетингу в Україні перебуває на етапі становлення. Інститут партнерства лише формується, бізнеси потребують більше платформ для взаємодії та нетворкінгу. Партнерські ініціативи стають не просто можливістю залучати додаткові ресурси, а й способом спільно долати виклики та створювати освітні можливості для всіх учасників екосистеми.

Однією з найактивніших ніш є консалтинг — компанії цього сегмента демонструють високу динаміку у створенні партнерських ініціатив та пошуку нових форматів співпраці.

Другим важливим напрямом стали освітні платформи. Наприклад, компанія Laba активно співпрацює з великими бізнесами України, інтегруючи експертів як спікерів у свої освітні програми. Але головна цінність такого партнерства криється у рекомендаціях, які платформа надає для розвитку спеціалістів.

Ще одне відкриття для нашої команди стали SaaS-платформи. Цей сегмент не лише зацікавлений у партнерстві, а й структурно підходить до організації таких проєктів. Наприклад, компанія 10 Systems побудувала ефективну модель співпраці, включно з чітко сформованою сіткою комісій за продаж продуктів, що робить партнерство прозорим і вигідним для всіх учасників.

Також варто згадати і телекомунікаційний бізнес, який демонструє системний підхід до партнерських програм. Багато компаній з цієї ніші показують приклад успішної взаємодії через створення спеціальних платформ, які включають каталоги послуг, можливість проведення спільних вебінарів та інтерв’ю з партнерами. Ці формати не лише сприяють обміну досвідом, але й створюють додаткову цінність для учасників ринку.

Чек-лист: як обрати партнера для української B2B-компанії в умовах війни

Сьогодні вибір партнерів для українських B2B-компаній підпорядкований достатньо жорстким критеріям, зумовленим як економічною ситуацією, так і політичними реаліями.

Перший і обов’язковий крок — аудит компанії-партнера на предмет її економічної діяльності. Особлива увага приділяється походженню бенефіціарів, зокрема, чи мають вони зв’язки з країнами-агресорами. Під час комунікації важливо не лише зрозуміти політичну позицію партнера, але й перевірити її через внутрішні ресурси. На моєму досвіді були випадки, коли потенційні партнери спершу презентували себе на словах як проукраїнські, але їхні матеріали свідчили про співпрацю з Росією. Очевидно, що такі кейси одразу унеможливлюють подальші відносини, адже бізнес, який підтримує країну-агресора, не може бути надійним партнером.

Другим ключовим аспектом є репутація. Відгуки на відкритих платформах, таких як Clutch для галузі розробки, є важливими індикаторами надійності. Цікавий аспект бізнесів з сильними цінностями — робота з відмовними лідами. Якщо з певних причин клієнт не обирає цей бізнес (наприклад, через невідповідність бюджету чи юридичних умов), вони готові рекомендувати їх своїм партнерам. Такий підхід спрямований на посилення взаємодії в українському бізнес-середовищі ми практикуємо разом з командою. Так, це роблять не всі компанії та не завжди, але на мою думку, саме це формує стійкість та працює ефективно для обох сторін, бо зараз ми всі працюємо на одну спільну мету — перемогу.

Для українських B2B компаній важливо знайти баланс між збереженням клієнта та використанням партнерського маркетингу. Багато компаній оминають традиційні формати через страх втратити контроль над проєктами, надаючи перевагу індивідуальному підходу, аби зберегти взаємовигідні відносини з клієнтом. Проте, якщо порівнювати бюджети на розробку та маркетинг, то між ними існує суттєва різниця — вартість для маркетингу можуть бути значно нижчими, ніж для розробки.

Також зазначу, що індивідуальні партнерства відіграють значну роль у розвитку партнерської мережі. Ми в Netpeak протестували цю гіпотезу, та дійшли до висновку, що цей формат співпраці є одним із найбільш ефективних на даний момент. Він забезпечує двосторонню вигоду: фізичні особи отримують додаткове джерело доходу, а компанія — стабільний потік лідів для власних каналів.

Ще одним важливим фактором для кожної компанії, незалежно від ніші, є впізнаваність на ринку. Чим сильніший бренд компанії, тим легше налагодити комунікацію з маркетинговими партнерами та створити спільні пропозиції, що дозволять підвищити LTV клієнта.