Спотовые рынки электроэнергии в Украине: итоги 2024 и ожидания новых прайс-кепов в 2025

Цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" в декабре 2024 года достигла своего рекордного значения. Средневзвешенный показатель на РДН в Объединенной энергосистеме Украины за последний месяц прошлого года достиг 5965 грн/МВт-ч, что на 45% больше декабря 2023 г.

Средневзвешенная цена на рынке "на сутки вперед" в Украине, помесячно, грн/МВт-час

Источник: АО "Оператор рынка".

Резкий рост цен на этом сегменте рынка с мая 2024 г. был вызван обстрелами энергетической инфраструктуры и, соответственно, возникновением дефицита.

В последний раз предельные цены на краткосрочных рынках электроэнергии изменялись в июне. условия изменения ситуации, в НКРЭКУ смогут оперативно отреагировать и изменить прайс-кепы.

По расчетам ExPro , в 2024 году почасовые цены достигали уровня верхних прайс-кепов в 1960 расчетных периодов (22% от всех часов). Чаще всего показатели достигали ограничений в мае и июле.

В общем, за весь 2024 г. на РДН было реализовано 25 млн МВтг электроэнергии, что на 21% больше объемов предыдущего года.

Доступ к информации

В конце декабря при содействии министра энергетики Германа Галущенко был ограничен доступ к данным о торговле на рынке электроэнергии. Речь идет о Распоряжении Министра энергетики Украины, руководителя работ по ликвидации последствий военной чрезвычайной ситуации государственного уровня в электроэнергетических системах от 27.12.2024 № 27-дск, на которое ссылались "Украинская энергетическая биржа" и "Оператор рынка". Фактически, на площадке УЭБ был ограничен свободный доступ к данным по торгам по двусторонним договорам. На площадке "Операторы рынка" сразу после распоряжения были закрыты все данные, включая цены. Однако впоследствии почасовые цены и индексы по разным типам нагрузки вернули к общему доступу. За неделю в соответствующее распоряжение были внесены изменения и "Оператор рынка" открыл доступ и к объемам торгов на РДН и ВДР. В то же время нет данных относительно объемов купли-продажи по участникам (производители, поставщики, трейдеры и т.п.), а также относительно частиц источников энергии помесячно.

Проблему доступа к информации обсудили и на заседании Комитета ВРУ по энергетике и ЖКУ.

"В этой ситуации на меня кое-что давит морально. Мы можем хоть выпрыгнуть из штанов, принимать законы, а потом это все можно дискредитировать на таком уровне. Мы можем 10 законов принять, что у нас европейский рынок, европейские правила. А в реальности все видят, что это профанация, а не европейский рынок", — заявлял Андрей Герус, глава Энергокомитета.

По словам Алексея Кучеренко, ВСК по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины при формировании и реализации ценовой и тарифной политики в сферах энергетики и коммунальных услуг все одного планирует рассмотреть эту ситуацию. инициатором закрытия данных был "Оператор рынка " . 30 декабря "Оператору рынка" поступило распоряжение министра энергетики, согласно которому был ограничен доступ к информации о торгах на РДН и ВДР.

"Полученное распоряжение обязательно к выполнению согласно части 8 статьи 75 Кодекса гражданской защиты и Постановления КМУ от 13 сентября 2022 года", — отметил он.

С текстом распоряжения ознакомиться не можем, поскольку это для служебного пользования. Таким образом невозможно определить какие данные подпадают под закрытие и что может влиять на дальнейшее изменение подхода к прозрачности на энергорынке.

К сожалению, такие инициативы угрожающие открытому и прозрачному рынку электроэнергии Украины, особенно в контексте интеграции в ЕС. Защита информации об объектах энергоинфраструктуры в условиях военного положения и российских атак, безусловно, должна быть урегулирована, но только таким образом, по которому риски для манипуляций участниками рынка и «приоритетного доступа» для отдельных игроков будут минимальными. Также, в таком контексте удивительно выглядит информация от МАГАТЭ о работающих энергоблоках, а также некоторых пиар-кампаниях.