Спотові ринки електроенергії в Україні: підсумки 2024 та очікування нових прайс-кепів у 2025

Ціна на електроенергію на ринку "на добу наперед" у грудні 2024 року досягла свого рекордного значення. Середньозважений показник на РДН в Об’єднаній енергосистемі України за останній місяць минулого року досяг 5965 грн/МВт-год, що на 45% більше за грудень 2023 р.

Середньозважена ціна на ринку "на добу наперед" в Україні, помісячно, грн/МВт-год

Джерело: АТ "Оператор ринку".

Різке зростання цін на цьому сегменті ринку з травня 2024 було спричинено обстрілами енергетичної інфраструктури та, відповідно, виникненням дефіциту.

Востаннє граничні ціни на короткострокових ринках електроенергії змінювались у червні. З того часу неодноразово у профільному середовищі обговорювали необхідність розширення цінових обмежень, але поки, навіть попри недостатність імпорту у періоди відключень у листопаді, Регулятор не прийняв такого рішення. Наразі йдуть відкриті обговорення, і за умови зміни ситуації, в НКРЕКП зможуть оперативно відреагувати та змінити прайс-кепи.

За розрахунками ExPro, у 2024-м році погодинні ціни сягали рівня верхніх прайс-кепів у 1960 розрахункових періодів (22% від усіх годин). Найчастіше показники сягали обмежень у травні та липні.

Загалом, за весь 2024 р. на РДН було реалізовано 25 млн МВтг електроенергії, що на 21% більше за обсяги попереднього року.

Доступ до інформації

Наприкінці грудня за сприяння міністра енергетики Германа Галущенка було обмежено доступ до даних щодо торгівлі на ринку електроенергії. Йдеться про Розпорядження Міністра енергетики України, керівника робіт з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах від 27.12.2024 року № 27-дск, на яке посилались "Українська енергетична біржа" та "Оператор ринку". Фактично, на майданчику УЕБ було обмежено вільний доступ до даних щодо торгів за двосторонніми договорами. На майданчику "Операторі ринку" одразу після розпорядження було закрито всі дані, включно з цінами. Проте згодом погодинні ціни та індекси за різними типами навантаження повернули до загального доступу. За понад тиждень до відповідного розпорядження були внесені зміни та "Оператор ринку" відкрив доступ і до обсягів торгів на РДН та ВДР. Водночас немає даних щодо обсягів продажу-купівлі за учасниками (виробники, постачальники, трейдери тощо), а також щодо часток джерел енергії помісячно.

Проблему доступу до інформації обговорили і на засіданні Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП.

"В цій ситуації на мене дещо тисне морально. Ми можемо хоч вистрибнути зі штанів, приймати закони, а потім це все можна дискредитувати на такому рівні. Ми можемо 10 законів прийняти, що у нас європейський ринок, європейські правила. А в реальності всі бачать, що це профанація, а не європейський ринок", — заявляв Андрій Герус, голова Енергокомітету.

За слова Олексія Кучеренка, ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової та тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг все одного планує розглянути цю ситуацію. Слід окремо наголосити, що з висловлювань під час засідання Комітету може здатись, що ініціатором закриття даних був "Оператор ринку". Але як зазначив генеральний директор компанії Олександр Гавва, 30 грудня до "Оператора ринку" надійшло розпорядження міністра енергетики, відповідно до якого було обмежено доступ до інформації щодо торгів на РДН та ВДР.

"Отримане розпорядження є обов'язковим до виконання згідно з частиною 8 статті 75 Кодексу цивільного захисту та Постанови КМУ від 13 вересня 2022", — зазначив він.

З текстом розпорядження ознайомитись не можемо, оскільки воно для службового користування. Таким чином неможливо і визначити які дані підпадають під закриття і що може впливати на подальшу зміну підходу до прозорості на енергоринку.

На жаль, такі ініціативи є загрозливими для відкритого та прозорого ринку електроенергії України, особливо в контексті інтеграції до ЄС. Захист інформації щодо обʼєктів енергоінфраструктури в умовах воєнного стану та російських атак безумовно має бути врегульовано, але лише в такий спосіб, за яким ризики для маніпуляцій учасниками ринку та «пріоритетного доступу» для окремих гравців будуть мінімальними. Також, в такому контексті дивною виглядає інформація від МАГАТЕ про працюючі енергоблоки, а також деякі піар-кампанії.