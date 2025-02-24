Украина увеличивает импорт газа на фоне российских атак на газодобычу

Россия в феврале 2025 продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, а основной целью атак стали объекты газовой добычи страны. По сообщению Министерства энергетики, с начала месяца Россия уже атаковала газодобывающие объекты страны как минимум 4 раза. Конечно, в предыдущие годы враг также неоднократно совершал атаки, однако таких масштабных и сокрушительных не было.

Официальных данных по потерям добычи от российских ударов нет, однако повреждения могли быть существенными. По информации Reuters , добыча газа в Украине могла сократиться на 40%. Однако, насколько я знаю, эта цифра может быть завышенной. Российские атаки совпали с заметным похолоданием по всей территории страны. Вероятно, время атак было выбрано не случайно.

Таким образом, Украина столкнулась с потребностью в большем объеме природного газа для потребления. В последние недели объемы потребления природного газа составляют 120-130 миллионов кубометров в сутки, а в отдельные дни превышают 130 миллионов кубометров, что является самыми высокими объемами в текущем отопительном сезоне. Потребление газа возросло в первую очередь в результате холодной погоды.

Между тем запасы природного газа в подземных хранилищах продолжают сокращаться, поскольку февраль является четвертым месяцем отопительного сезона. Традиционно именно в феврале страна наиболее уязвима к проблемам с газом, поскольку погода еще сохраняется холодной (а в этом году холоднее, чем в другие месяцы), а запасы в хранилищах, которые были накоплены в течение сезона закачки, уже в большей степени использованы.

Учитывая увеличенное потребление газа, холодную погоду и российские атаки на добычу газа, Украина существенно увеличила объемы импорта природного газа для покрытия потребностей. Если в начале февраля объемы импорта газа в Украину составляли 2,7 миллиона кубометров в сутки, то уже с 6 февраля импорт газа превысил 10 миллионов кубометров, а 18 февраля достиг 26,7 миллиона кубометров, что стало самым высоким суточным объемом импорта с 8 октября 2023 года.