Україна збільшує імпорт газу на фоні російських атак на газовидобуток

Росія у лютому 2025 року продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, а основною ціллю атак стали об’єкти газового видобутку країни. За повідомленням Міністерства енергетики, з початку місяця Росія вже атакувала газовидобувні об’єкти країни як мінімум 4 рази. Звичайно, у попередні роки ворог також неодноразово здійснював атаки, однак таких масштабних та нищівних не було.

Офіційних даних щодо втрат видобутку від російських ударів немає, однак пошкодження могли бути суттєвими. За інформацією Reuters, видобуток газу в Україні міг скоротитися на 40%. Однак, наскільки мені відомо, ця цифра може бути завищеною. Російські атаки співпали з помітним похолоданням по всій території країни. Ймовірно, час атак був вибраний не випадково.

Таким чином, Україна зіштовхнулася з потребою в більших обсягах природного газу для споживання. В останні тижні обсяги споживання природного газу складають 120-130 мільйонів кубометрів на добу, а в окремі дні перевищують 130 мільйонів кубометрів, що є найвищими обсягами впродовж цьогорічного опалювального сезону. Споживання газу зросло в першу чергу внаслідок холодної погоди.

Тим часом, запаси природного газу в підземних сховищах продовжують скорочуватися, оскільки лютий є четвертим місяцем опалювального сезону. Традиційно, саме в лютому країна є найбільш уразливою до проблем з газом, оскільки погода ще зберігається холодною (а цього року холоднішою, ніж в інші місяці), а запаси в сховищах, які були накопичені протягом сезону закачування, вже у більшій мірі використані.

Враховуючи збільшене споживання газу, холодну погоду та російські атаки на газовидобуток, Україна суттєво збільшила обсяги імпорту природного газу для покриття потреб. Якщо на початку лютого обсяги імпорту газу до України складали 2,7 мільйона кубометрів на добу, то вже з 6 лютого імпорт газу перевищив 10 мільйонів кубометрів, а 18 лютого досяг 26,7 мільйона кубометрів, що стало найвищим добовим обсягом імпорту з 8 жовтня 2023 року.