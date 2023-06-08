Андрей Стрихарский: Рада поддержала увеличение отпусков и доплат военным

Народный депутат Андрей Стрихарский сообщил, что парламент одобрил в первом чтении законопроект, утвердивший ежегодный отпуск для военных продолжительностью 30 дней и 10 дней по семейным обстоятельствам. За соответствующий законопроект №9342 проголосовали 333 народных депутата.

Об этом народный депутат Андрей Стрихарский сообщил в Facebook .

Он также сообщил, что у закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предлагается предусмотреть, что во время действия военного положения военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 до 100 тысяч грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и на условиях, установленных правительством.

Кроме того, определены дополнительные вознаграждения за ранения, а также военнослужащим срочной военной службы и курсантам и в целом принят правительственный законопроект №9281 о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающий уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет.

"Еще один важный законопроект №5344-д касается инклюзивности рынка труда. В нынешних условиях мы должны обеспечить всех граждан достойными условиями трудоустройства. Закон с целым рядом положений создает благоприятные условия для трудоустройства лиц с инвалидностью", — добавил Андрей Стрихарский.

Также нардепы приняли законопроекты №9275 и №9276, которые освобождают от налогообложения и ввозной пошлины компоненты для производства и ремонта беспилотных систем.

"Нам нужно быстро развивать эту отрасль, чтобы враг понимал последствия своих бессмысленных атак на мирные украинские города", - подчеркнул Стрихарский.

Напомним, ранее Андрей Стрихарский заявлял, что послевоенное восстановление Украины должно обязательно учитывать принципы безбарьерности.

Также ранее Стрихарский представил проект обеспечения жильем переселенцев в Черкасской области.