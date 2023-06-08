Андрій Стріхарський: Рада підтримала збільшення відпусток та доплат військовим

Народний депутат Андрій Стріхарський повідомив, що парламент схвалив у першому читанні законопроект, який затвердив щорічну відпустку для військових тривалістю 30 днів та 10 днів за сімейними обставинами. За відповідний законопроект №9342 проголосували 333 народних депутати.

Про це народний депутат Андрій Стріхарський повідомив у Facebook.

Він також повідомив, що у законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" пропонується передбачити, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 до 100 тисяч грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених урядом.

Крім того, визначені додаткові винагороди за поранення, а також військовослужбовцям строкової військової служби та курсантам і в цілому ухвалено урядовий законопроєкт №9281 про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який передбачає зменшення призовного віку з 27 до 25 років.

"Ще один важливий законопроект №5344-д стосується інклюзивності ринку праці. У теперішніх умовах, ми маємо забезпечити всіх громадян гідними умовами працевлаштування. Закон з цілою низкою положень створює сприятливі умови для працевлаштування осіб з інвалідністю", — додав Андрій Стріхарський.

Також нардепи ухвалили законопроекти № 9275 та № 9276, які звільняють від оподаткування та ввізного мита компоненти для виробництва та ремонту безпілотних систем.

"Нам потрібно швидко розвивати цю галузь, щоб ворог розумів наслідки своїх безглуздих атак на мирні українські міста", — наголосив Стріхарський.

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський заявляв, що повоєнна відбудова України має обов'язково враховувати принципи безбар'єрності.

Також раніше Стріхарський презентував проект забезпечення житлом переселенців в Черкаській області.