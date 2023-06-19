Банковая хочет отжать должность и посадить президентом УАФ Андрея Шевченко, – Мосийчук о мотивах ареста Павелко

Банковая хочет отжать у Андрея Павелко должность президента Украинской ассоциации футбола и сделать руководителем ассоциации Андрея Шевченко. Именно в этом цель ареста Павелко. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист, политик, депутат ВРУ VIII созыва Игорь Мосийчук.

"Цель Банковой очевидна: отжать должность президента УАФ… назначить на нее Андрея Шевченко и точно, как раньше при Павелко, делать на ней политику и на футбольных коррупционных схемах косить бабло", - отметил он.

Павелко посадили в тюрьму не за коррупцию, а с целью заставить уйти с должности, убежден Мосийчук, и объясняет, что за коррупционные преступления такая мера как арест в целом у нас не будет применена.

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"Как только откажется от должности, так и выпустят из тюрьмы. Следите за руками!" – добавил он.

Напомним, что 16 июня руководитель УАФ Андрея Павелко арестовал суд во Львове. Решение приняла судья Галина Билинская. Основания срочной передачи дела Павелко из Киева во Львов до сих пор неизвестны.