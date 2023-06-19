Банкова хоче віджати посаду і посадити президентом УАФ Андрія Шевченка, – Мосійчук про мотиви арешту Павелка

Банкова хоче віджати у Андрія Павелка посаду президента Української асоціації футболу та зробити очільником асоціації Андрія Шевченка. Саме в цьому мета арешту Павелка. Про це у своєму Telegram-каналі написав журналіст, політик, депутат ВРУ VIII скликання Ігор Мосійчук.

"Мета Банкової очевидна: віджати посаду президента УАФ… призначити на неї Андрія Шевченка і точно, як раніше при Павелко, робити на ній політику й на футбольних корупційних схемах косити бабло", - зазначив він.

Павелка посадили у в’язницю не за корупцію, а з метою примусити піти з посади, переконаний Мосійчук, і пояснює, що за корупційні злочини такий захід як арешт загалом у нас не застосують.

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"Як тільки відмовиться від посади так і випустять з в’язниці. Слідкуйте за руками!" – додав він.

Нагадаємо, що 16 червня керівника УАФ Андрія Павелка арештував суд у Львові. Рішення прийняла суддя Галина Білінська. Підстави термінової передачі справи Павелка із Києва до Львова й досі невідомі.