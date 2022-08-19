Дело Корбана: политолог рассказал о возможной связи с делом предателя Кулинича

Лишенный украинского гражданства предприниматель дискредитирует ВСУ и украинские спецслужбы. Вероятно, Корбан хочет доказать, что его устранение не связано с чистками российской агентуры.

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Задержание высокопоставленного предателя в СБУ Олега Кулинича и лишение гражданства Геннадия Корбана – вероятно, два взаимосвязанных события. Такое мнение в колонке для сайта "Апостроф" высказал политический аналитик Олег Лисный. Он также прокомментировал последнее интервью Корбана, где пытался дискредитировать деятельность СБУ.

"Мол, контрразведчики "больше мешали, чем помогали" Корбану "защищать" Днепропетровщину. Также, ссылаясь на "компетентных знакомых" в "различных органах", Геннадий Олегович рассказывает о сети российских агентов, созданной в СБУ подозреваемым в госизмене Олегом Кулиничем - бывшим руководителем Службы безопасности в АР Крым, - отмечает Олег Лесной. - Здесь интересно не только то, что Корбану, если верить его словам, кто-то "сливает" детали уголовного дела высшей степени секретности, но и то, что такими утверждениями он, де-факто, подтверждает высказанные мною догадки (о том, что дело Корбана – часть борьбы с российской агентурой, – ред.). Ведь указ президента по Геннадию Корбану был издан почти одновременно - с разницей в день-два - с задержанием Кулинича. Судя по всему, эти два решения были приняты "в пакете".

Эксперт также обратил внимание, что в своем предыдущем интервью – для украинской службы BBC – Геннадий Корбан высказывал пророссийские тезисы, направленные на дискредитацию ВСУ. В частности – об отсутствии у украинской армии побед на фронте, необходимости отступления на Донбассе.

“С каждым таким интервью Геннадий Корбан сам разоблачает себя. Имидж "патриота", над которым он работал последние годы, постепенно развеивается", - отметил Олег Лесной.

Напомним, ранее политический эксперт высказал предположение, что лишение Геннадия Корбана гражданства было требованием Соединенных Штатов и ЕС, вероятно даже одним из условий для предоставления Украине западного вооружения. Олег Лесной напомнил, что еще в прошлом году чисток "региональных олигархических сетей" украинской власти требовал американский аналитический центр Atlantic Council - близкий к Белому Дому и Демократической партии США. В статье центра упоминался и Корбан, обвиняемый в превращении Днепропетровщины в "свою вотчину".

22 июля Корбана не пустили на территорию Украины на основании указа президента о прекращении его гражданства. Указ был издан 18 июля, его копию обнародовал народный депутат Сергей Власенко.

Накануне, 16 июля, СБУ задержала бывшего руководителя спецслужбы в Крыму Олега Кулинича. По версии следствия он принадлежал к агентурной сети, которая готовила сдачу России южных областей Украины.