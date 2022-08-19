Справа Корбана: політолог розповів про можливий зв’язок зі справою зрадника Кулініча

Позбавлений українського громадянства підприємець дискредитує ЗСУ та українські спецслужби. Ймовірно, так Корбан хоче довести, що його усунення не пов’язане з чистками російської агентури.

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Затримання високопоставленого зрадника в СБУ Олега Кулініча та позбавлення громадянства Геннадія Корбана - ймовірно, дві взаємопов’язані події. Таку думку у колонці для сайту “Апостроф” висловив політичний аналітик Олег Лісний. Він також прокоментував останнє інтерв’ю Корбана, де той намагався дискредитувати діяльність СБУ.

“Мовляв, контррозвідники “більше заважали, ніж допомагали” Корбану “боронити” Дніпропетровщину. Також, посилаючись на “компетентних знайомих” у “різних органах” Геннадій Олегович розповідає про мережу російських агентів, створену у СБУ підозрюваним у держзраді Олегом Кулінічем - колишнім керівником Служби безпеки в АР Крим, - зазначає Олег Лісний. - Тут цікаво не лише те, що Корбану, якщо вірити його словам, хтось “зливає” деталі кримінальної справи найвищого ступеня секретності, а й те, що такими твердженнями він, де-факто, підтверджує висловлені мною здогадки (про те, що справа Корбана - частина боротьби з російською агентурою, - ред.). Адже указ президента щодо Геннадія Корбана був виданий майже одночасно - з різницею у день-два - із затриманням Кулініча. Судячи зі всього, ці два рішення були ухвалені “в пакеті”.

Експерт також звернув увагу, що у своєму попередньому інтерв’ю - для української служби BBC - Геннадій Корбан висловлював проросійські тези, спрямовані на дискредитацію ЗСУ. Зокрема - про відсутність в української армії перемог на фронті, необхідність відступу на Донбасі.

“З кожним таким інтерв’ю Геннадій Корбан сам викриває себе. Імідж “патріота”, над яким він працював останні роки, поступово розвіюється”, - зауважив Олег Лісний.

Нагадаємо, раніше політичний експерт висловив припущення, що позбавлення Геннадія Корбана громадянства було вимогою Сполучених Штатів та ЄС, ймовірно - навіть однією з умов для надання Україні західного озброєння. Олег Лісний нагадав, що ще торік чисток “регіональних олігархічних мереж” в української влади вимагав американський аналітичний центр Atlantic Council - близький до Білого Дому та Демократичної партії США. У статті центру згадувався і Корбан, якого звинувачували у перетворенні Дніпропетровщини на “свою вотчину”.

Додамо, 22 липня Корбана не пустили на територію України на підставі указу президента про припинення його громадянства. Указ був виданий 18 липня, його копію оприлюднив народний депутат Сергій Власенко.

Напередодні, 16 липня, СБУ затримала колишнього керівника спецслужби в Криму Олега Кулініча. За версією слідства, він належав до агентурної мережі, що готувала здачу Росії південних областей України.