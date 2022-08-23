Дело Корбана: власти Днепра задействуют админресурс, чтобы собрать подписи под петицией, – эксперт

Подписывать обращение к президенту призывают в чатах бюджетных организаций. Несмотря на такую агитацию, многие игнорируют призывы и фиксируют неправомерные действия городских властей.

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Геннадий Корбан остается "теневым мэром" Днепра, в то время как Борис Филатов выполняет "декоративные" функции. Об этом свидетельствует масштабное задействование админресурса для сбора подписей под петицией на сайте президента в поддержку Корбана, пишет в своей колонке на сайте site.ua политолог Дмитрий Левусь.

"Филатов рассказал о преследовании людей, которые поставили подписи в поддержку Корбана. Им якобы звонили по телефону с угрозами неназванные чиновники, политтехнологи, даже работники СБУ. Все – чтобы заставить отозвать подпись. Никаких доказательств или конкретных фактов такого давления мэр Днепра не привел. В днепровских телеграмм-каналах публикуют противоположную информацию: оказывается, бюджетные организации города получили "разнарядку" собирать голоса в пользу Корбана. В чатах муниципальных органов, коммунальных предприятий людей "убедительно просят" поставить подписи под петицией. Все, кто сделал "правильный выбор", должны отписаться в чате, - отмечает политический эксперт.

Он добавил, что по данным блоггеров, по состоянию на 16 августа около 40% работников муниципальных органов и коммунальных предприятий проголосовали на сайте электронных петиций. Многие игнорируют требования поддержать Корбана, делают скриншоты соответствующих призывов в чатах.

Эксперт также напомнил, что ранее мэр Днепра Борис Филатов обнародовал открытое обращение к президенту в поддержку Корбана. Его якобы подписали более ста известных украинцев – мэров городов, активистов, спортсменов и культурных деятелей. Однако журналисты выяснили, что некоторые подписанты на самом деле даже не знали о существовании открытого письма.

"Трое известных украинских спортсменов, а также – директор одного из коммунальных предприятий Днепра и ректор одного из университетов, – заявили, что ничего не подписывали. Имена людей просто использовали в грязной политической игре, даже не поставив их в известность, – подчеркнул Дмитрий Левусь. - Как будто их действительно считают своей собственностью, своими "крепостными". На такое мнение наталкивает и пост Филатова, где он "пристыдил" легкоатлетку Ярославу Магучих, которая "посмела" не встать на защиту Корбана".

Политолог добавил, что в 2019 году журналисты "Бигус.инфо" в своем расследовании называли Геннадия Корбана "теневым мэром" Днепра, а его резиденцию в жилом комплексе "Амстердам" - "теневой мэрией". По мнению Дмитрия Левуся, такая теневая организация власти в городе сохраняется до сих пор, что, в условиях войны, угрожает национальной безопасности.

"Человек, имеющий реальные рычаги власти, при этом никому не подотчетен, к тому же замешан в коррупции, теневых схемах – это находка для вражеских спецслужб, – подчеркнул эксперт. – В 2014 году такие местные "решала" в Донецкой и Луганской областях стали опорой для российских оккупантов. Да и события этого года подтверждают это правило. Кем был еще в прошлом году гауляйтер Сальдо? Также одним из местных "решал" в Херсонской области, занимавший скромную должность депутата горсовета".

Напомним, 13 августа мэр Днепра Борис Филатов призвал подписывать электронную петицию на сайте президента с требованием вернуть Геннадию Корбану украинское гражданство. 22 июля бизнесмену было отказано во въезде на территорию Украины на основании указа Владимира Зеленского о лишении его украинского паспорта. Вместе с Корбаном гражданства лишились Игорь Коломойский, Вадим Рабинович и еще семь человек. Все они, как считают в Офисе президента, имеют паспорта иностранных государств, что запрещено украинским законодательством.

Впоследствии СМИ обнародовали официальный ответ Регионального управления Сил ТрО Восток, руководитель которого полковник Валерий Курач опроверг причастность Геннадия Корбана к деятельности территориальной обороны. Городской совет Днепра выложил распоряжение Бориса Филатова о назначении Корбана "руководителем штаба совета обороны Днепра".