Справа Корбана: влада Дніпра задіює адмінресурс, щоб зібрати підписи під петицією, – експерт

Підписувати звернення до президента закликають у чатах бюджетних організацій. Попри таку агітацію – багато людей ігнорують заклики та фіксують неправомірні дії міської влади.

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Геннадій Корбан залишається “тіньовим мером” Дніпра, у той час як Борис Філатов виконує “декоративні” функції. Про це свідчить масштабне задіювання адмінресурсу для збору підписів під петицією на сайті президента на підтримку Корбана, – пише у своїй колонці на сайті “site.ua” політолог Дмитро Левусь.

“Філатов розповів про “переслідування” людей, які поставили підписи на підтримку Корбана. Їм нібито телефонували з погрозами неназвані чиновники, політтехнологи, ба навіть працівники СБУ. Все – щоб змусити відкликати підпис. Жодних доказів чи конкретних фактів такого тиску мер Дніпра не навів. Натомість, у дніпровських телеграм-каналах публікують протилежну інформацію: виявляється, бюджетні організації міста отримали “рознарядку” збирати голоси на користь Корбана. У чатах муніципальних органів, комунальних підприємств людей “переконливо просять” поставити підписи під петицією. Всі, хто зробив “правильний вибір”, мусять відписатися у чаті”, – зазначає політичний експерт.

Він додав, що за даними блогерів, станом на 16 серпня приблизно 40% працівників муніципальних органів і комунальних підприємств проголосували на сайті електронних петицій. Багато людей ігнорують вимоги підтримати Корбана, роблять скріншоти відповідних закликів у чатах.

Експерт також нагадав, що раніше мер Дніпра Борис Філатов оприлюднив відкрите звернення до президента на підтримку Корбана. Його нібито підписало понад сто відомих українців – мерів міст, активістів, спортсменів і культурних діячів. Проте журналісти з’ясували, що деякі “підписанти” насправді навіть не знали про існування відкритого листа.

“Троє відомих українських спортсменів, а також – директор одного з комунальних підприємств Дніпра та ректор одного з університетів, – заявили, що нічого не підписували. Імена людей просто використали у брудній політичній грі, навіть не поставивши їх до відома, – наголосив Дмитро Левусь. – Так ніби їх справді вважають свою власністю, своїми “кріпаками”. На таку думку наштовхує і пост Філатова, де він “присоромив” легкоатлетку Ярославу Магучих, яка “посміла” не стати на захист Корбана”.

Політолог додав, що у 2019 році журналісти “Бігус.інфо” у своєму розслідуванні називали Геннадія Корбана “тіньовим мером” Дніпра, а його резиденцію у житловому комплексі “Амстердам” – “тіньовою мерією”. На думку Дмитра Левуся, така тіньова організація влади у місті зберігається і досі, що, в умовах війни, загрожує національній безпеці.

“Людина, яка має реальні важелі влади, при цьому нікому не підзвітна, до того ж замішана у корупції, тіньових схемах – це знахідка для ворожих спецслужб, – наголосив експерт. – У 2014 році такі місцеві “рішали” на Донеччині та Луганщині стали опорою для російських окупантів. Та й події цього року підтверджують це правило. Ким був ще торік гауляйтер Сальдо? Також одним із місцевих “рішал” на Херсонщині, що обіймав скромну посаду депутата міськради”.

Нагадаємо, 13 серпня мер Дніпра Борис Філатов закликав підписувати електронну петицію на сайті президента з вимогою повернути Геннадію Корбану українське громадянство. 22 липня бізнесмену відмовили у в’їзді на територію України на підставі указу Володимира Зеленського про позбавлення його українського паспорта. Разом з Корбаном громадянства позбулися Ігор Коломойський, Вадим Рабінович і ще сім осіб. Всі вони, як вважають в Офісі президента, мають паспорти іноземних держав, що заборонено українським законодавством.

Згодом ЗМІ оприлюднили офіційну відповідь Регіонального управління Сил ТрО “Схід”, керівник якого полковник Валерій Курач спростував причетність Геннадія Корбана до діяльності територіальної оборони. Міська рада Дніпра, натомість, виклала розпорядження Бориса Філатова про призначення Корбана “керівником штабу ради оборони Дніпра”.