Дело СБУ против Набиуллиной важно для будущих судов в Гааге, - Голобуцкий

Возбуждение дела против руководительницы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной – четкий сигнал от СБУ всем представителям российской элиты о том, что за поддержку путинского режима им грозит суд в Гааге. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

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Он отмечает, что банкирша Путина начала медиакампанию по отбеливанию своего имиджа на Западе, но теперь ей грозят новые санкции и пожизненное заключение.

"Подозрение, которое СБУ объявила главе российского Центробанка Эльвире Набиуллиний – очень знаковое. Набиуллина – это представитель так называемых либеральных технократов на службе режима Путина. Она, как и глава Сбербанка Герман Греф имеют на западе имидж неплохих экономистов-технократов. Эти люди очень не хотят становиться на один уровень с кровавыми упырями и пытаются отправить в Вашингтон и Брюссель сигналы – мы не такие!", - пишет Голобуцкий.

В качестве примера материалов, где отбеливают имидж Набиуллиной, эксперт приводит недавнюю публикацию в британской FT. Там в середине декабря вышла статья о том, как Набиуллина и Греф вроде бы отказывали Путину нападать на Украину.

"СБУ после прихода Малюка на должность руководителя работает в этих вопросах очень точно и вовремя. Дело против Набиуллиной очень конкретно – за создание "рублевой зоны" на захваченных территориях Украины и блокирование там обращения гривны. И последствия конкретные – международный розыск, и санкция от 10 лет до пожизненного. И заказывай на мероприятии статьи о том, какая ты либералка, сколько душа пожелает", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении главе центробанка РФ, вводящей в "рублевую зону" в оккупированных районах Украины.