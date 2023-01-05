Справа СБУ проти Набіулліної важлива для майбутніх судів у Гаазі, - Голобуцький

Відкриття справи проти керівниці Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної – чіткий сигнал від СБУ усім представникам російської еліти про те, що за підтримку путінського режиму їм загрожує суд в Гаазі. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

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Він зазначає, що банкірка Путіна почала медіакампанію по відбілюванню свого іміджу на Заході, але тепер їй загрожують нові санкції і довічне ув’язнення.

"Підозра, яку СБУ оголосила голові російського Центробанку Ельвірі Набіулліній – дуже знакова. Набіулліна – це представник так званих ліберальних технократів на службі режиму Путіна. Вона, як і голова Сбербанку Герман Греф мають на заході імідж непоганих економістів-технократів. Ці люди дуже не хочуть ставати на один рівень з кривавими упирями і намагаються відправити у Вашингтон і Брюссель сигнали – ми не такі!", - пише Голобуцький.

В якості прикладу матеріалів, де відбілюють імідж Набіулліної експерт наводить недавню публікацію у британській FT. Там в середині грудня вийшла стаття про те, як Набіулліна і Греф начебто відмовляли Путіна нападати на Україну.

"СБУ після приходу Малюка на посаду керівника працює в цих питаннях дуже точно і вчасно. Справа проти Набіулліної дуже конкретна – за створення "рубльової зони" на захоплених територіях України та блокування там обігу гривні. І наслідки конкретні – міжнародний розшук, і санкція від 10 років до довічного. І замовляй на заході статті про те, яка ти лібералка, скільки душа забажає", - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру голові центробанку РФ, яка запроваджує "рубльову зону" в окупованих районах України