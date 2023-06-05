Депутата Киевсовета Трубицина объявили в международный розыск

Высший антикоррупционный суд объявил в международный розыск депутата Киевского горсовета от Слуги Народа Владислава Трубицына, обвиняемого в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды.

Такое решение приняли судьи ВАКС Игорь Строгий, Елена Танасевич и Екатерина Сикора, сообщает Центр противодействия коррупции.

Трубицын в мае покинул территорию Украины и трижды не являлся на судебные заседания в ВАКС, хотя и был предупрежден о них.

Он также не информировал суд о причинах своей неявки. При этом 17 мая направил письмо Киевсовету и просил перенести заседание рабочей группы в связи с якобы ухудшением состояния здоровья.

На прошедшем судебном заседании адвокат Трубицына просила дать ей дополнительное время для ознакомления с делом. Суд удовлетворил просьбу частично, отложив рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения. Его рассмотрят следующее заседание – 12 июня. Кроме изменения меры пресечения, прокурор будет просить взыскать с Трубицина залог в размере почти 10 млн грн.

Было установлено, что подозреваемый выехал из Украины через пункт пересечения "Рава Русская" по загранпаспорту еще 13 мая. Территорию государства Трубицын покинул на основании письма, выданного ГУР.

Кроме вымогательства взяток от предпринимателей, Трубицын через своего представителя Игоря Саакова требовал взятку за сдачу находящегося в коммунальной собственности помещения на ул. Александра Архипенко 10. По планам Попова, здесь можно было создать целый образовательно-спортивный комплекс.