Депутата Київради Трубіцина оголосили в міжнародний розшук

Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук депутата Київської міськради від Слуги Народу Владислава Трубіцина, якого обвинувачують в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Таке рішення ухвалили сьогодні судді ВАКС Ігор Строгий, Олена Танасевич та Катерина Сікора, повідомляє Центр протидії корупції.

Трубіцин у травні покинув територію України і тричі не з'являвся на судові засідання у ВАКС, хоча і був попереджений про них.

Він також не інформував суд про причини своєї неявки. При цьому 17 травня надіслав лист до Київради і просив перенести засідання робочої групи у зв'язку з нібито погіршенням стану здоров'я.

На минулому судовому засіданні адвокат Трубіцина просила дати їй додатковий час для ознайомлення зі справою. Суд задовольнив прохання частково, відклавши розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу. Його розглянуть наступного засідання - 12 червня. Окрім зміни запобіжного заходу, прокурор проситиме стягнути із Трубіцина заставу у розмірі майже 10 млн грн.

Було встановлено що підозрюваний виїхав з України через пункт перетину "Рава Руська" за закордонним паспортом ще 13 травня. Територію держави Трубіцин покинув з на підставі листа, виданого ГУР.

Окрім вимагання хабарів від підприємців, Трубіцин через свого представника Ігоря Саакова вимагав хабар за здачу приміщення, що перебуває в комунальній власності на вул. Олександра Архипенка 10. За планами Попова, на цьому місці можна було створити цілий освітньо-спортивний комплекс.