"Слуга народу" Трубіцин, якого спіймали на мільйонному хабарі, втік з України напередодні суду, - політолог

Депутат Київради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, якого спіймали на багатомільйонному хабарі, не з’явився сьогодні до антикорупційного суду, тому що вже виїхав з України. Про це заявив політичний експерт Олексій Голобуцький.

"Депутат-"слуга народу" Владислав Трубіцин, якого НАБУ затримало на мільйонному хабарі, мав сьогодні явитися до антикорупційного суду. Але не явився. Та й ще й телефон відключив, повідомляє Центр протидії корупції. За моєю інформацією, Трубіцин, людина призивного віку, перебуваючий під слідством, втік з України. Завтра відбудеться сесія Київської міської ради. З високою ймовірністю Трубіцин проігнорує засідання сесії, як і сьогоднішнє засідання суду. Бо його просто вже немає в Україні. Завтра перевіримо", - заявив Голобуцький.

Експерт нагадує, що підозрюваний у хабарництві Трубіцин не був ув’язнений, бо на час розгляду справи вийшов на волю під заставу 14,88 млн грн. Його не виключили з фракції і не зняли з голови профільної комісії. Він продовжував ходити на засідання фракції і сесії міськради. І саме належність до партії "Слуга народу" допомогла Трубіцину виїхати з України у військовий час та перебуваючи під слідством, вважає експерт.

"На підозрюваного в отриманні хабара поклали зобовʼязання не відлучатися з місця проживання (Києва) без дозволу, повідомляти прокурора або суд про зміну місця проживання або місця роботи, не спілкуватися зі свідками, здати документи для виїзду з України, носити електронний браслет. Як перебуваючий під слідством депутат провладної партії зміг втекти з країни? Як депутат правлячої партії "Слуга народу", військвозобовʼязаний в час дії воєнного стану зміг перетнути кордон, хто та на яких підставах міг надати йому дозвіл на виїзд? Думаю, відповідь вже є у запитанні. Війна, Бахмут, десятки тисячі загиблих воїнів та цивільних, а «слуги" залишаються «слугами», - робить висновок Голобуцький.

Він також зазначив, що Трубіцин звинувачується не лише у тому, що "за хабар "рішав" з дозволами на торгівлю в Києві". За Трубіциним тягнеться шлейф і міжнародних злочинів, наголошує експерт.

"Ще до того, як стати депутатом, він був фігурантом справи про викрадення цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії. А ще раніше був судимий за те, що з підробною "корочкою" енергонагляду кошмарив підприємців на базарах Харківщини. Такий собі Остап Бендер на мінімалках", - відзначив Голобуцький.