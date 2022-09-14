Деятельность Корбана в Днепре должны проверить спецслужбы – военный эксперт

"Штаб обороны Днепра", которым якобы руководил бизнесмен Геннадий Корбан, оказался фейковым органом. Его существование не предусмотрено ни одним законодательным актом, - пишет в колонке для сайта "Апостроф" военный эксперт, волонтер, глава общественной организации "Всеукраинская Люстрация" Александр Куликовский.

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Автор проанализировал действующее украинское законодательство и выяснил, что ни один нормативный акт не предусматривает создание советов обороны городов во время военного положения. Такие органы формируются исключительно на уровне областей и Автономной Республики Крым, а также в городах государственного значения – Киеве и Севастополе. Кроме того, советы обороны не могут быть созданы единоличным решением представителя местных властей. В свою очередь, мэр Днепра Борис Филатов создал Совет обороны Днепра своим распоряжением.

"Пресс-служба Днепровского городского совета обнародовала документы, якобы подтверждающие выдающуюся роль Корбана в защите г. Днепра. А именно, это распоряжение председателя Днепровского городского совета Бориса Филатова от 28 февраля 2022 года, из которого мы наконец узнаем, как на самом деле называется должность Корбана - "руководитель штаба совета обороны Днепра", - отмечает Александр Куликовский. – Совет обороны Днепра, как выяснилось, создал мэр Борис Филатов. Сам Филатов является председателем совета, Геннадий Корбан – руководителем его штаба. Интересно, что, обнародовав официальный документ, мэрия Днепра сама уличила у себя ложь. Ведь в открытом письме Владимиру Зеленскому в защиту Геннадия Корбана Борис Филатов назвал своего товарища "руководителем Штаба Территориальной обороны Днепра".

Причастность Корбана к Силам терробороны еще в июле опроверг руководитель Регионального управления ТРО "Восток" полковник Валерий Курач, - отметил эксперт.

Александр Куликовский также отметил, что Геннадий Корбан, не имея отношения к военному руководству, проводил совещания с участием представителей ВСУ, незаконно получая доступ к данным, составляющим военную тайну. Также распоряжался городским бюджетом Днепра, якобы выделяя деньги в помощь армии.

Представители Сил территориальной обороны принимали участие в заседаниях Штаба совета обороны Днепра. Председательствовал на них Геннадий Корбан. Почему именно на его имя (а не на имя Бориса Филатова – "председателя совета обороны") военные – командиры подразделений ТрО – составляли заявки относительно материально-технического обеспечения своих частей. Неизвестно, на каком основании Корбан их удовлетворял, самовольно распоряжаясь средствами города. В целом выдал материальных ценностей более чем на 105 миллионов гривен, – говорится в колонке. - Выходит, что военные проводили совещания, на которых присутствовали люди, которые с юридической точки зрения являются "никем". В лучшем случае их можно назвать волонтерами. С людьми, у которых нет никаких допусков к государственной тайне (Геннадий Корбан не является ни госслужащим, ни депутатом), обсуждали положение на фронте и нужды конкретных воинских частей".

Эти факты, как считает Куликовский, должны быть исследованы украинскими спецслужбами.

"Такие люди (Корбан и Филатов- ред.) в критический момент обороны страны узурпировали военное руководство, а это уже вопросы которыми должна была заниматься Служба безопасности и другие органы нацбезопасности – чтобы негативные сценарии по потере территориальной целостности и суверенитета страны больше не повторялись" ,- резюмирует эксперт .

Напомним, 22 июля Геннадий Корбан не был пущен на территорию Украины после указа президента о прекращении его украинского гражданства.

7 сентября активист Денис Розов обнародовал официальные ответы Министерства обороны Украины, Сил территориальной обороны ВСУ и Днепропетровской областной военной администрации по запросам народного депутата Никиты Потураева. Все три ведомства заявили , что не владеют информацией о какой-либо причастности Геннадия Корбана к обороне Украины.