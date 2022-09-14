Діяльність Корбана в Дніпрі мають перевірити спецслужби - військовий експерт

“Штаб оборони Дніпра”, яким нібито керував бізнесмен Геннадій Корбан, виявився фейковим органом. Його існування не передбачене жодним законодавчим актом, – пише у колонці для сайту “Апостроф” військовий експерт, волонтер, голова громадської організації “Всеукраїнська Люстрація” Олександр Куліковський.

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Автор проаналізував чинне українське законодавство та з’ясував, що жоден нормативний акт не передбачає створення рад оборони міст під час воєнного стану. Такі органи формуються виключно на рівні областей і Автономної Республіки Крим, а також – у містах державного значення – Києві та Севастополі. Крім того, ради оборони не можуть бути створені одноосібним рішенням представника місцевої влади. Натомість, мер Дніпра Борис Філатов утворив “Раду оборони Дніпра” своїм розпорядженням.

“Прес-служба Дніпровської міської ради оприлюднила документи, які нібито підтверджують видатну роль Корбана у захисті м. Дніпра. А саме, це – розпорядження голови Дніпровської міської ради Бориса Філатова від 28 лютого 2022 року, з якого ми нарешті довідуємось, як насправді називається посада Корбана – “керівник штабу ради оборони Дніпра”, – зазначає Олександр Куліковський. – Раду оборони Дніпра, як з’ясувалось, утворив мер Борис Філатов. Сам Філатов є головою ради, Геннадій Корбан – керівником її штабу. Цікаво, що, оприлюднивши офіційний документ, мерія Дніпра сама викрила у себе брехню. Адже у відкритому листі до Володимира Зеленського на захист Геннадія Корбана Борис Філатов назвав свого товариша “керівником Штабу Територіальної оборони Дніпра”.

Причетність Корбана до Сил тероборони ще у липні спростував керівник Регіонального управління ТрО “Схід” полковник Валерій Курач, – зауважив експерт.

Олександр Куліковський також наголосив, що Геннадій Корбан, не маючи стосунку до військового керівництва, проводив наради за участі представників ЗСУ, незаконно отримуючи доступ до даних, що становлять військову таємницю. Також розпоряджався міським бюджетом Дніпра, нібито виділяючи гроші на допомогу армії.

“Представники Сил територіальної оборони брали участь у засіданнях “Штабу ради оборони Дніпра”. Головував на них Геннадій Корбан. Чомусь саме на його ім’я (а не на ім’я Бориса Філатова – “голови ради оборони”) військові – командири підрозділів ТрО – складали заявки щодо матеріально-технічного забезпечення своїх частин. Невідомо на якій підставі Корбан їх задовольняв, самовільно розпоряджаючись коштами міста. Загалом видав матеріальних цінностей на понад 105 мільйонів гривень, – йдеться у колонці. – Виходить, що військові проводили наради, на яких були присутні люди, які з юридичної точки зору є “ніким”. У найкращому разі їх можна назвати волонтерами. З людьми, які не мають жодних допусків до державної таємниці (Геннадій Корбан не є ані держслужбовцем, ані депутатом), обговорювали становище на фронті та потреби конкретних військових частин”.

Ці факти, як вважає Куліковський, мають бути досліджені українськими спецслужбами.

"Такі люди (Корбан і Філатов- ред.) у критичний момент оборони країни узурпували військове керівництво, а це вже питання якими б мала займатися Служба безпеки України та інші органи нацбезпеки – щоб негативні сценарії по втраті територіальної цілісності і суверенітету країни більше не повторювалися",- резюмує експерт.

Нагадаємо, 22 липня Геннадія Корбана не пустили на територію України після указу президента про припинення його українського громадянства.

7 вересня активіст Денис Розов оприлюднив офіційні відповіді Міністерства оборони України, Сил територіальної оборони ЗСУ та Дніпропетровської обласної військової адміністрації на запити народного депутата Микити Потураєва. Всі три відомства заявили, що не володіють інформацією про будь-яку причетність Геннадія Корбана до оборони України.