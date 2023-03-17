Директор НАБУ Кривонос намерен взяться за нечестных мэров и коррупцию в градостроительстве

В должности директора НАБУ Семен Кривонос намерен продолжать работу по уничтожению схем в градостроительной отрасли, которая хорошо известна ему после полученного опыта работы в ДИАМ.

Об этом говорится в статье издания Фокус "Мощный антикор, громкие дела, борьба с коррупцией в градостроительстве. 5 важных шагов нового директора НАБУ Семена Кривоноса".

"Антикоррупционная деятельность Семена Кривоноса в ранее возглавляемой им Государственной инспекции архитектуры и градостроительства была нацелена на минимизацию коррупционных рисков. Будучи главой ДИАМ, Кривонос говорил, что новые подходы в ДИАМ уменьшают коррупционный риск и возможность предварительных неформальных договоренностей между проверщиком: среди первых шагов Семена Кривоноса будет борьба с коррупцией в градостроительном секторе", - пишет Фокус.

"НАБУ сейчас собирается начать работу как раз со строительной сферы, которой Кривонос владеет профессионально, — именно он был среди идеологов и инициаторов законопроекта №5655 по реформе градостроительства. И злоупотреблений в этой сфере, как говорится, выше крыши. Соответственно, напряглись мэры крупных городов, где строят мимо Генплана, но не мимо карманов чиновников", — цитирует издание мнение эксперта-аналитика Александра Кочеткова.

Эксперт уверен: коррупционные сделки в сфере строительства оцениваются в миллиарды долларов в год, поэтому намерения НАБУ можно только приветствовать. По словам блогера Евгения Прокопишина, Кривонос будет предпринимать шаги по преодолению коррупции в градостроительстве, ведь раньше был главой Госинспеции градостроительства, где проявил себя как борец с коррупцией, а сейчас Кривонос планирует начать активную работу именно с сектора градостроительства.

"Кстати, именно Семен Кривонос был одним из идеологов законопроекта №5655 (реформа градостроительства) и теперь его очень боятся местные чиновники-коррупционеры (особенно некоторые прославленные мэры-коррупционеры типа Кличко и Филатова) и скандальные застройщики. И это выглядит максимально логично, да как он хорошо знает этот сектор изнутри и прекрасно понимает, кого и за что там можно связать, поэтому против него и была такая массовая информационная кампания, потому что определенный круг людей хотели видеть свой человек в НАБУ, который закрывал бы глаза на всю эту коррупцию (цена вопроса миллиарды долларов ежегодно)", - цитирует издание Фокус слова Евгения Прокопишина.

"Известно, что Семен Кривонос является откровенным сторонником реформы (проект №5655), которая, на его взгляд, коренным образом меняет существующую в стране систему и находится именно в антикоррупционной вертикали. Заложенная законопроектом №5655 цифровизация, по мнению Кривоноса, полностью лишает процедуру предоставления застройщикам" разрешений и согласований коррупционной составляющей", - говорится в статье.

По мнению Семена Кривоноса, нужно изменить систему в целом, а законопроект №5655 устраняет чиновников органов местного самоуправления и ДИАМ от разрешительных функций, ведь передает их в "цифру". "В этом законе чиновник отстраняется от разрешительных функций, от процесса получения права на выполнение строительных работ", - уверен директор НАБУ Семен Кривонос.

Напомним, Семен Кривонос, назначенный новым директором Национального антикоррупционного бюро Украины, считает законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" крупным комплексным законом, который вводит прозрачные правила игры и коренным образом изменяет подходы в отрасли.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5655, который, по мнению экспертов, является полноценной реформой градостроительной сферы, системно изменящей «правила игры» в градостроительстве.