Директор НАБУ Кривонос має намір взятися за нечесних мерів та корупцію в містобудуванні

На посаді директора НАБУ Семен Кривонос має намір продовжувати роботу по знищенню схем у містобудівній галузі, яка добре йому відома після отриманого досвіду роботи в ДІАМ.

Про це йдеться у статті видання Фокус "Потужний антикор, гучні справи, боротьба з корупцією в містобудуванні. 5 важливих кроків нового директора НАБУ Семена Кривоноса".

"Антикорупційна діяльність Семена Кривоноса у раніше очолюваній ним Державній інспекції архітектури та містобудуванні була націлена на мінімізацію корупційних ризиків. Будучи головою ДІАМ, Кривонос казав, що нові підходи у ДІАМ зменшують корупційний ризик та можливість попередніх неформальних домовленостей між перевіряльниками та підприємцями. В експертному середовищі впевнені: серед перших кроків Семена Кривоноса буде боротьба з корупцією в містобудівному секторі", - пише Фокус.

"НАБУ зараз збирається розпочати роботу якраз з будівничої сфери, якою Кривонос володіє професійно, — саме він був серед ідеологів та ініціаторів законопроекту №5655 з реформи містобудування. І зловживань в цій сфері, як кажуть, вище даху. Відповідно, напружилися мери великих міст, де будують повз Генплан, але не повз кишені чиновників", — цитує видання думку експерта-аналітика Олександра Кочеткова.

Експерт впевнений: корупційні оборудки в сфері будівництва оцінюються в мільярди доларів на рік, тож наміри НАБУ можна тільки вітати. За словами блогера Євгенія Прокопишина, Кривонос буде здійснювати кроки на подолання корупції в містобудуванні, адже раніше був головою Держінспеції містобудування, де проявив себе, як борець з корупцією, а зараз Кривонос планує розпочати активну роботу саме з сектору містобудування.

"До речі, саме Семен Кривонос був одним з ідеологів законопроекту №5655 (реформа містобудування) і тепер його дуже бояться місцеві чиновники-корупціонери (особливо деякі прославлені мери-корупціонери типу Кличка та Філатова) та скандальні забудовники. І це виглядає максимально логічно, так як він добре знає цей сектор з середини і чудово розуміє, кого і за що там можна пов'язати. Через це проти нього і була така масова інформаційна кампанія, тому що певне коло людей хотіли бачити свою людина в НАБУ, яка б закривала очі на всю цю корупцію (ціна питання мільярди доларів щороку)", - цитує видання Фокус слова Євгенія Прокопишина.

"Відомо, що Семен Кривонос є відвертим прихильником реформи (проект №5655), яка, на його погляд, докорінно змінює існуючу в країні систему та знаходиться саме в антикорупційній вертикалі. Закладена законопроектом №5655 цифровізація, на думку Кривоноса, повністю позбавляє процедуру надання забудовникам дозволів та погоджень корупційної складової", - йдеться у статті.

За думкою Семена Кривоноса, треба змінити систему у цілому, а законопроект №5655 усуває чиновників органів місцевого самоврядування і ДІАМ від дозвільних функцій, адже передає їх у "цифру". «В цьому законі чиновник усувається від дозвільних функцій, від процесу отримання права на виконання будівельних робіт", — впевнений директор НАБУ Семен Кривонос.

Нагадаємо, Семен Кривонос, призначений новим директором Національного антикорупційного бюро України, вважає законопроект №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" великим комплексним законом, який запроваджує прозорі правила гри та докорінно змінює підходи у галузі.